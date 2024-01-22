Боррель назвал сроки соглашения по использованию активов России

Евросоюз намерен принять решение по использованию российских активов до заседания министров иностранных дел ЕС, которое состоится 19 февраля, сообщил Боррель. Россия считает блокировку своих активов незаконной

Евросоюз намерен достичь соглашения по вопросу об использовании замороженных российских активов до следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет в середине февраля. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания органа в Брюсселе, трансляция шла на странице политика в X (ранее — Twitter).

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов [от замороженных активов России]», — сказал Боррель. Он уточнил, что сейчас обсуждается только использование доходов.

Боррель выразил уверенность, что переговоры по этому направлению будут завершены в ближайшее время. Работа над соглашением, по его словам, почти закончена, и сейчас дискуссия должна продолжиться на уровне послов.

Окончательное решение, по словам Борреля, должно быть принято до следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 19 февраля.

Идею введения налогов на прибыль от блокированных российских активов Евросоюз начал обсуждать в сентябре 2023 года, сообщал Bloomberg. В декабре европейские власти разработали план из трех шагов, последний из которых — перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы. Financial Times (FT) ранее сообщала, что с помощью этого механизма ЕК намерена собрать до €15 млрд, чтобы финансировать помощь Украине.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть российских активов, замороженных из-за военных действий на Украине, находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев 2023 года заработала около €3 млрд. В декабре прошлого года ЕК утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине. 16 января в Бельгии сообщили о начатой в ЕС «технической работе» по реализации этого предложения.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».