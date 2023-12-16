FT узнала о все большем интересе Запада к замороженным активам России

Все больше стран интересуются использованием замороженных российских активов в пользу Украины, пишет FT. США предложили способ их применения, соответствующий международному праву. Москва считает конфискацию средств воровством

Фото: Андрей Любимов / РБК

В последние недели чиновники стран «большой семерки» активизировали переговоры об использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву, сообщает Financial Times.

Западный чиновник рассказал, что в рамках G7 были «определенно живые разговоры» и «растущий консенсус» в пользу применения российских суверенных активов для Украины.

«Нам нужно найти способ доставить средства на Украину в любой форме, — сказал дипломат ЕС, участвовавший в переговорах на высшем уровне на этой неделе. — И все больше стран указывают на [замороженные российские] активы и задаются вопросом, почему они все еще там находятся».

По данным FT, США в частном порядке предложили способ применения этих средств, «соответствующий международному праву». Правительство США распространило в комитетах G7 документ, в котором говорится, что члены «большой семерки» и «другие особо пострадавшие государства» могу наложить арест на российские активы в качестве контрмеры, чтобы побудить Москву остановить боевые действия, пишет газета, ознакомившись с посланием. Министерство финансов США отказалось от комментариев.

По словам американского чиновника, Вашингтон считает, что решение по использованию замороженных российских активов можно принять в короткие сроки. Как предположил собеседник издания, этот вопрос могут обсудить на возможной встрече лидеров G7, приуроченной ко второй годовщине боевых действий на Украине в феврале. В ближайшие недели целью будет проработка всех ключевых вопросов, чтобы G7 могла действовать сообща, добавил он.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию. В «большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Европейские страны, в частности, Германия, Франция и Бельгия не поддерживают конфискацию заблокированных российских активов в пользу Украины из-за юридических проблем. Также в ЕС опасались, что это может привести к снижению доверия к евро.

При этом Бельгия в октябре сообщила в октябре, что предоставит Украине €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, средства направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны.

В сентябре Евросоюз начал обсуждать идею введения налогов на прибыль от блокированных российских активов, сообщал Bloomberg. В декабре европейские власти разработали план из трех шагов, последний из которых — перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».