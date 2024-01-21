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Война с хуситами ,  
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Reuters узнал о причастности Ирана и «Хезболлы» к атакам хуситов на суда

Reuters: Иран и «Хезболла» помогают хуситам атаковать суда в Красном море
Сюжет
Война с хуситами

Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской группировки «Хезболла» находятся в Йемене, чтобы контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Тегеран предоставляет хуситам беспилотники и ракеты, а также разведданные, чтобы определить, какие именно суда имеют отношение к Израилю.

Иранский источник сообщил, что в прошлом месяце группа хуситов прошла подготовку на базе КСИР в Иране. В Сане (столица Йемена) создан командный центр для атак на Красном море, им руководит командующий Корпуса, добавил он.

По словам двух экс-военнослужащих йеменской армии, в Йемене «явно ощущается присутствие» командиров КСИР и «Хезболлы». Они занимаются контролем операций, проводят обучение и собирают ракеты, детали для которых ввозят контрабандой, утверждают источники.

Представитель службы безопасности, близкий к Ирану, сообщил, что у хуситов есть все необходимое для борьбы с Израилем, но им нужны указания и советы по маршрутам доставки и кораблям — «Иран предоставил им это». Он подчеркнул, что Тегеран выполняет «консультативную роль», как и в Сирии: от обучения до наблюдения за операциями, «когда это необходимо». Собеседник добавил, что группа иранских военных находится в Сане.

Хуситы отрицают причастность Ирана или «Хезболлы» к оказанию помощи в организации атак в Красном море.

США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море
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Фото:Getty Images

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Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС. Хуситы заявили, что в ответ на «агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

В конце декабря Белый дом обвинил Иран в «глубокой вовлеченности» в подготовку нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, отметив, что Тегеран предоставил боевикам разведданные. Тогда представитель хуситов заявил Wall Street Journal, что Йемен не нуждается в помощи Ирана.

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Теги
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