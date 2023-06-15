NYT сообщила о сохранении зависимости США от российского урана

Американские компании не занимаются обогащением урана, Россия — один из основных экспортеров этого продукта в США. Возможное прекращение экспорта сделает американские АЭС уязвимыми, для создания новой цепочки поставок нужны годы

Несмотря на стремление США разорвать экономические связи с Россией из-за военных действий на Украине, Вашингтон продолжает закупать у Москвы обогащенный уран, пишет The New York Times. Американские компании платят российской стороне около $1 млрд за топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной энергии Соединенных Штатов. Похожие оценки приводил журнал Newsweek.

Поскольку США хотят уменьшить использование ископаемого топлива, зависимость страны от ядерной энергетики продолжит расти, пишет NYT. Сейчас американские компании не обогащают уран, этим занимается только европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в Огайо. Примерно треть обогащенного урана, используемого в Соединенных Штатах, импортируется из России, остальное — из европейских стран.

В Urenco считают, что на производство в США достаточного количества урана, которое позволило бы компании конкурировать с российским «Росатомом», понадобится более десяти лет. Эта зависимость делает американские атомные электростанции уязвимыми в случае возможного прекращения Россией продаж обогащенного урана, пишет NYT.

США и страны Европы почти полностью отказались от российского ископаемого топлива из-за военной операции на Украине, но в случае с обогащенным ураном это сделать сложнее — для создания новой цепочки поставок потребуются годы и значительно большее государственное финансирование, чем выделяется сейчас, пишет газета. Кроме того, власти США «не проявляют особого рвения», чтобы начать обогащение урана внутри страны. «Необъяснимо, почему спустя более года после ввода российских войск на Украину у администрации Байдена нет плана по преодолению этой зависимости», — заявил руководитель консалтинговой компании GHS Climate Джеймс Крелленштейн.

Как следует из данных Бюро переписей США, Россия в январе — октябре 2022 года поставила в Соединенные Штаты обогащенный уран на $644 млн, Нидерланды — на $569 млн, Германия — на $527 млн, Великобритания — на $482 млн. Россия в феврале 2022 года перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику, но этой весной решила частично возобновить ее.

Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). Американские компании сейчас разрабатывают атомные реакторы следующего поколения, но им для работы нужен уран типа HALEU с уровнем обогащения до 20% (в настоящее время большинство реакторов используют 5-процентный уран). Как отмечал Reuters, TENEX — единственная компания в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана, но власти США заявляют, что стремятся сократить зависимость от российского урана. Агентство Bloomberg также сообщало, что Минэнерго США разрабатывает соответствующий план. В марте этого года группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) США, в 2022 году снизили покупку уранового сырья из России на 24%, до 4,78 млн фунтов эквивалента урана U3O8. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики связали это с ростом цен и спецификой графиков отгрузок по долгосрочным контрактам. Суммарные закупки уранового сырья в США с учетом собственного производства упали на 13% год к году