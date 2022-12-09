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Экономика ,  
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Россия увеличила поставки урана и палладия в США

В октябре 2022 года Соединенные Штаты ввезли товаров из России на сумму $732 млн — это максимум за последние пять месяцев. Российский экспорт в США фактически свелся к ядерному топливу, удобрениям и металлам платиновой группы
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

США в октябре 2022 года ввезли товаров из России на сумму $732,4 млн — в 2,2 раза больше, чем в сентябре ($332,1 млн). Это максимальный объем в денежном выражении за последние пять месяцев, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau).

Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов, а летом еще и установили 35-процентный заградительный тариф на импорт российских стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д., в результате чего товарный импорт из России обвалился в пять раз по сравнению с февральским показателем в $2,6 млрд.

Как показывают детальные данные американских властей, изученные РБК, в октябре поставки из России в США фактически свелись к ядерному топливу, минеральным удобрениям и металлам платиновой группы. Эти товары не под санкциями, и американские импортеры используют торговые возможности по максимуму, пояснил директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель. Поставки железа, стали и алюминия практически обнулились ($1,1 млн в октябре).

Россия с февраля перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику.

Россия увеличила поставки урана и палладия в США

Обогащенный уран

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Импорт обогащенного урана (фторида урана) из России в США в октябре составил $184,7 млн — это максимум с ноября 2016 года (тогда было $236,5 млн). В сентябре 2022 года поставок урана из России не было, следует из американской таможенной статистики.

Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США, на долю которого по итогам января—октября приходится более четверти всего импорта этого продукта ($644 млн). Нидерланды за тот же период отправили в США обогащенного урана на $569 млн, Германия — на $527 млн, Великобритания — на $482 млн (как предполагается, эти поставки идут в интересах корпорации URENCO, владеющей обогатительными предприятиями в Нидерландах, Германии и Великобритании).

Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). В последние годы компания также ввозила обедненный гексафторид урана из Германии и Франции с целью переработки и последующего вывоза обратно за рубеж. Компании США сейчас разрабатывают атомные реакторы следующего поколения (SMR), но им для работы нужен уран типа HALEU с уровнем обогащения до 20% (в настоящее время большинство реакторов используют 5-процентный уран). TENEX — единственная компания в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана, отмечало агентство Reuters в октябре, но власти США заявляют, что стремятся сократить зависимость от российского урана.

В 2020 году Россия и США продлили до 2040 года соглашение о приостановке антидемпингового расследования (СПАР) в отношении поставок российского урана, первоначально заключенное еще в 1992 году. В соответствии с договором экспортная квота «Техснабэкспорта» на американском рынке должна быть снижена с 20% в 2024–2027 годах до 15% в 2028–2040 годах (квота — от ежегодных потребностей США в килограммах). «Все соглашения регулируются межправсоглашениями СПАР. Поставки зависят от их [США] потребностей и от возможностей логистики. Рост связан с ростом цен на уран», — сказал РБК источник в российской атомной отрасли. РБК направил запрос в пресс-службу «Росатома».

В 2021 году США ввезли 550 т российского обогащенного урана стоимостью $645,7 млн, теперь такой же результат в долларах достигнут за десять месяцев 2022 года. За весь 2022 год квота по ввозу урана из России составляет около 490 т. Как сообщало агентство Associated Press в августе, клиентом TENEX является в том числе американская компания Westinghouse Electric, которая изготавливает из российского обогащенного урана топливные таблетки для реакторов и отправляет их потребителям (операторам АЭС) по всему миру.

Палладий и удобрения

Импорт российского необработанного палладия в США в октябре составил почти $189 млн — максимум с февраля этого года ($229,7 млн). В августе и сентябре эти поставки составляли около $26 млн ежемесячно, в июле — менее $1 млн. За январь—октябрь 2022 года США закупили палладия в России более чем на $1 млрд, обеспечив более 30% американского импорта этого товара. ЮАР поставила в США за тот же период чуть больше — $1,17 млрд. В 2021 году Россия опережала ЮАР по поставкам необработанного палладия в Соединенные Штаты ($1,6 млрд против $1,4 млрд).

Помимо палладия в октябре США ввезли из России платины на $34,7 млн и родия на $29,6 млн (в предыдущем месяце было, соответственно, ноль и $7 млн). Родий — самый редкий и дорогостоящий драгоценный металл, который используется в различных областях промышленности. Все металлы платиновой группы ввозятся из России в США беспошлинно. РБК направил запрос в пресс-службу «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия.

При этом в США практически прекратился ввоз российского алюминия: если в июле импорт по категории ТН ВЭД 76 («Алюминий и изделия из него») в США из России достигал $126 млн, в августе — $42 млн, то в сентябре опустился до $1,4 млн, а в октябре — до $0,7 млн. Как отмечал «Коммерсантъ», это произошло на негативном информационном фоне: в октябре Лондонская биржа металлов вела консультации о запрете поставок алюминия, меди и никеля из России на свои склады, а Bloomberg в октябре сообщал, что администрация США рассматривает эмбарго на российский алюминий или санкции в отношении UC Rusal. Также в октябре американские власти обнародовали обвинительное заключение по делу о незаконной торговле венесуэльской нефтью с участием якобы российских граждан, и в качестве одного из покупателей этой нефти в документе называлась «российская алюминиевая компания», находившаяся под санкциями США с апреля 2018 года до конца января 2019-го (в Rusal опровергли, что когда-либо покупали венесуэльскую нефть или иные подсанкционные товары).

До начала 2022 года крупнейшим покупателем российского алюминия в США была «дочка» Rusal — Rusal America, отмечает Associated Press. Весной местный менеджмент Rusal America выкупил компанию и переименовал ее в PerenniAL, сообщив, что все контракты Rusal America автоматически перейдут к новой структуре.

Наконец, поставки российских минеральных удобрений (азотных и комплексных) в США за октябрь составили $183 млн — на 10% больше, чем в сентябре, и на 29% больше, чем в октябре прошлого года. За десять месяцев американский импорт российских удобрений достиг $1,36 млрд — уже больше, чем за весь 2021 год ($1,28 млрд). США не вводили санкций в отношении производства, продажи, транспортировки или страхования российских сельскохозяйственных товаров, включая удобрения, подчеркивал Минфин США в июле (.pdf).

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Тимофей Дзядко, Анна Гальчева
США экспорт палладий ядерное топливо
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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