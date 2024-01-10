США решили отказаться от российского урана

США решили отказаться от импорта урана из России и восстановить собственное производство ядерного топлива. Россия стала одним из лидеров по его поставкам в США благодаря программе переработки советского ядерного оружия

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США ищут альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения вместо России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минэнерго.

Планируется заключить контракты сроком максимум на десять лет на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20% — традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. На эти цели Минэнерго США использует $500 млн, программу могут в ближайшие годы расширить.

«Это процесс типа «курица или яйцо», — описал проблему зампомощника министра энергетики по ядерному топливному циклу Джон Кармак. С его слов, правительству необходимо сначала вложить достаточно денег, чтобы сформировать начальный спрос у производителей, которые впоследствии будут наращивать мощности, подавать заявки на получение лицензий и реализовывать проекты по строительству урановых заводов.

США в 1990-х годах начали опираться на импорт урана из России в рамках программы «Мегатонны в мегаватты». По этой программе оружейный изотоп уран-235 (обогащенный до 90%) из списанных российских ядерных боеголовок перерабатывался в низкообогащенный уран (5%), используемый для производства топлива для американских атомных электростанций. Практически все ядерные реакторы США участвовали в этой программе. Программа обеспечивала около одной трети услуг по обогащению, необходимых для изготовления топлива для ядерных реакторов США, до 10% производимой в США электроэнергии приходилось на «Мегатонны в мегаватты». Конверсия и разбавление высокообогащенного урана проходили в России, после чего топливо направлялось в Кентукки. Всего было переработано 20 тыс. российских боеголовок. «Мегатонны в мегаватты» завершилась в 2013 году. «Уран, который когда-то предназначался для уничтожения американских городов, в конечном итоге наделил их энергией», — говорилось в статье New York Times о программе. Российское ядерное топливо было настолько дешевым, что западные компании не выдерживали конкуренции: американские и европейские компании начали сокращать объемы производства, а Россия стала крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана, обладая почти половиной мировых мощностей. Даже после завершения программы «Росатом» подписал с американскими закупщиками новый контракт на поставку коммерческого топлива.

Единственная компания, продающая коммерческие партии HALEU, — «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» «Росатома»). Только одна американская компания имеет лицензию США на производство HALEU — Centrus Energy, пока она производит небольшое количество топлива для демонстрационных целей, но планирует расширить выпуск. У европейской компании по обогащению урана Urenco нет лицензии на производство HALEU для США.

США тратят около $1 млрд в год на ядерное топливо из России, говорил председатель комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо. Палата представителей США в декабре одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сенат аналогичного решения не принял.

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По сведениям Bloomberg, на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, а также 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов. Минэнерго США называло зависимость от российского экспорта «уязвимым местом» для национальной и экономической безопасности. В 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России, следует из статистики Управления энергетической информации США. Больше доля у Казахстана и Канады — 25 и 27%.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал в декабре, что Россия может ввести превентивный запрет на поставки урана в США. В Tenex эти сведения опровергли и заверили, что всегда выполняли и будут выполнять все контрактные обязательства.

Растущая глобальная зависимость от HALEU может быть рискованной, так как это топливо ближе к стадии, необходимой для создания ядерного оружия, чем к традиционному топливу, приводит Reuters мнения экспертов по проблеме распространению ядерного оружия.