Фицо пообещал не допустить Украину в НАТО из-за угрозы третьей мировой

Премьер Словакии анонсировал встречу в Ужгороде со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он намерен сообщить ему об отказе Братиславы от поставок оружия Киеву и блокировке вступления страны в НАТО

Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится в среду, 24 января, в Ужгороде со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и сообщит ему, что Киев не получит от Братиславы никакого оружия и что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире RTVS, его слова приводит газета Pravda.

«Я скажу ему [Шмыгалю], что наложу вето [на вступление Украины в НАТО] и заблокирую это, потому что это именно фундамент для третьей мировой войны, и ничего больше», — заявил Фицо.

Он также отметил, что уважает стремление Украины в ЕС, но для этого она должна выполнить все условия. «В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям», — пояснил премьер.

Глава правительства уточнил, что едет на Украину с гуманитарной помощью.

Фицо не раз высказывался против помощи Украине со стороны ЕС после того, как стал премьером Словакии в октябре прошлого года. До этого страна поддерживала поставки оружия Киеву и в 2022 году передала свой единственный комплекс ПВО С-300 в обмен на обещанную ей американскую систему Patriot, но так и не дождалась ее. «Прежняя власть оставила нас без собственной системы ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов [евро компенсации] на МиГи, которые правительство тоже передало Украине», — говорил Фицо.

Он также утверждал, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ход боев военным путем и что она «не способна ни на какое контрнаступление». Союзники могут «влить туда все оружие мира, все деньги», но Россия «никогда не будет побеждена» на поле боя, убежден премьер. «Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», — указывал Фицо в декабре прошлого года.

В Киеве его назвали «мини-Орбаном». Венгерский премьер Виктор Орбан критикует поддержку Киева и выступает против членства Украины в ЕС и НАТО.