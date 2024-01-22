Единый реестр воинского учета решили создавать не на базе «Гостеха»

В аппарате Чернышенко сообщили, что в реестре воинского учета будут сведения, размещение которых на базе «Гостеха» не предусмотрено законом. Сервис будут создавать в рамках «Гособлака», сроки могут сдвинуться, пишет Forbes

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские власти отказались от создания Единого реестра воинского учета на базе «Гостеха» — единой цифровой платформы для госуслуг и информационных систем органов власти, сообщает Forbes со ссылкой на решение правкомиссии по цифровому развитию по итогам заседания 22 декабря. Вместо этого проект будут создавать с нуля в рамках Государственной единой облачной платформы («Гособлако»).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили изданию, что в реестре воинского учета могут содержаться сведения, «размещение которых на базе «Гостеха» не предусмотрено действующим законодательством». По словам источника издания и опрошенных Forbes экспертов, речь может идти о гостайне, платформа не получила аттестации для работы с ней. Собеседник, знакомый с ходом реализации проектов «Гостеха», предположил, что сроки создания реестра военнообязанных могут затянуться.

В 2022 году, передавал РБК, Счетная палата указывала на риски при создании системы «Гостех». Аудиторы отмечали, что государственные информационные системы в России слабо согласованы друг с другом, в том числе из-за недостатка «квалифицированных сотрудников» и «чрезмерного делегирования IT-процессов внешним специалистам». Это приводило к замыканию российской IT-среды на конкретных поставщиков и разработчиков и к использованию устаревших технологий, которые нельзя было масштабировать или адаптировать в процессе трансформации.

В прошлом сентябре замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил, что реестр военнообязанных начнут полноценно использовать не ранее 2025 года из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре. По словам Качанова, содержащиеся в нем сведения «не составляют военную тайну, но составляют служебную тайну, <...> по сути, касаются лиц на территории Российской Федерации». Согласно проекту, который в мае 2023 года предлагало Минцифры (позднее документ удалили с портала правовых инициатив), это должны были быть личные данные, место жительства и пребывания, сведения о месте работы, дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток.

Глава Минцифры Максут Шадаев, объясняя необходимость реестра воинского учета, отмечал, что в ходе объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации «многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учета и призыва»: например, сотрудники IT-компаний, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки «спускались мучительно долго». Указа об окончании мобилизации подписано не было; в Кремле отмечали, что помимо призыва она включает и «другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами».