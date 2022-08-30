Счетная палата указала на риски при создании системы «ГосТех»

Государственные информационные системы в России носят «лоскутный» характер и не содержат полной информации, считает Счетная палата. Проблемы аудиторы нашли при создании платформы «ГосТех», права на которую принадлежат Сбербанку

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Государственные информационные системы (ГИС) в России слабо согласованы друг с другом, следует из заключения Счетной палаты. РБК ознакомился с соответствующим отчетом «Оценки текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления» (документ был утвержден коллегией Счетной палаты в июне 2022-го).

Какие системы анализировала Счетная палата Заявленная цель исследования — «анализ состава созданных и эксплуатируемых ФГИС <...> с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления». Объектами исследования стали Минцифры и другие федеральные органы власти, государственные внебюджетные фонды, федеральные фонды, государственные корпорации и государственные компании. Исследование проводилось с 29 декабря 2020 года по 28 июня 2022 года.

Согласно отчету, причины разрозненности ГИС в России — недостаток «квалифицированных сотрудников» и «чрезмерное делегирование ИТ-процессов внешним специалистам», в том числе системным интеграторам. Как итог это приводило к замыканию российской ИТ-среды на конкретных поставщиков и разработчиков, а также использованию устаревших технологий, которые нельзя было масштабировать или адаптировать в процессе трансформации.

Аудиторы также отметили:

в российском законодательстве нет критериев определения ГИС, а также обязанности со стороны властей использовать только госсистемы в своей работе;

существующие ГИС, описывающие услуги, функции и полномочия федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов, содержат неполные данные и противоречат друг другу;

ГИС, в том числе в рамках одних ведомств, разобщены как технически, так и архитектурно.

Для решения проблем Счетная палата предлагает:

до 20 декабря 2023 года установить обязательные критерии отнесения информационной системы к государственной;

до 28 февраля 2023 года распространить единую ГИС (какую именно, в отчете не указано) на все госорганы и прочие госорганизации;

до 23 декабря 2023 года создать единый госинформресурс, где будет указана полная и достоверная информация о функциях, услугах, полномочиях всех госорганов и госорганизаций.

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Как уточнил представитель Счетной палаты, рекомендации аудиторов были направлены в правительство 26 июля: «О результатах пока говорить рано, поднятые нами проблемы требуют большего времени для их решения. Мы продолжаем взаимодействовать с аппаратом правительства и Минцифры в рабочем порядке». РБК направил запрос в правительство.

Что не так с «ГосТехом»

Отдельно аудиторы указали на проблему, возникшую при создании платформы «ГосТех» — она должна объединить разрозненные государственные информационные системы в одну для взаимодействия между гражданами, государством и бизнесом. Эксперимент по ее созданию стартовал осенью 2020 года. Право стать разработчиком платформы досталось Сбербанку, сумма контракта составила 900 млн руб.

Но, как указывает Счетная палата, Минцифры (отвечает за проведение эксперимента по созданию и развитию платформы) не может полностью контролировать программное обеспечение «ГосТеха». Согласно контракту, Сбербанк передал неисключительные права ведомству на свое программное обеспечение, которое составляет техническую основу «ГосТеха», на срок действия собственных исключительных прав. При этом неисключительные права не позволяют модифицировать ПО и передавать его исходный код. В Счетной палате опасаются, что если Сбербанк потеряет свои исключительные права, то и неисключительные права Минцифры также аннулируются и это приведет к потере платформы. Изначально контракт со «Сбером» действовал до мая 2022-го, в рамках экспериментального периода. Но весной, на фоне санкций и спецоперации власти указали на недоступность серверного оборудования и усиление атак на инфраструктуру и продлили сроки оказания услуг без изменения стоимости контракта с подрядчиком. В рамках текущей лицензии договор действует до 31 декабря 2022 года, указано в материалах к закупке по созданию системы.

Директор департамента аудита цифрового развития и господдержки предпринимательства Счетной палаты Юрий Урсу утверждает, что указанный в отчете риск возник сразу же после заключения подобной передачи прав. По его мнению, проблему можно решить двумя способами: приобрести исключительные права с передачей исходных кодов платформы «ГосТех» либо заказать разработку новой платформы. По его версии, для Минцифры «проще» дальше использовать платформу «Сбера», так как на нее уже начали переносить ряд важных госсервисов (цифровые полисы медстрахования, запись в спортивные школы, управление госимуществом и др.). В отчете Счетная палата указывает, что «исключить риск утраты Россией прав на программное обеспечение платформы «ГосТех» необходимо до 30 июня 2023 года.

Представитель Минцифры настаивает, что срок действия права на использование программного обеспечения не связан со сроком оказания услуг по его функционированию, а исключительные права на созданные на базе «ГосТеха» информационные системы принадлежат государству. Он также отметил, что согласно лицензионному договору, право на использование программного обеспечения «Сбер» передал всем ведомствам-участникам эксперимента на весь срок действия своего исключительного права. «В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в условия лицензионного договора, расширяющих после окончания эксперимента возможность использования программного обеспечения «Сбербанк» для всех федеральных, региональных и муниципальных ведомств», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе «Сбера» сообщили, что платформа обеспечивает надежность и стабильность функционирования всех государственных информационных систем. «Совместная работа со специалистами Минцифры позволила в кратчайшие сроки разработать полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами. Согласно российскому законодательству, исключительные права на разработанное по государственному заказу ПО, передаются государству», — сообщили РБК в «Сбере», отметив, что в рамках дополнительного соглашениям к лицензионному договору Минцифры передаются права на модификацию исходного кода ПО платформы.

Риск потери исключительного права на ПО действительно есть, так как право на программу является таким же активом, как и любой другой: его можно продать, на него может быть обращено взыскание и т.д., напоминает руководитель юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников добавил, что Минцифры может утратить право пользоваться ПО, если Сбербанк расторгнет лицензионный договор или если кто-то оспорит право компании на него. При этом он считает, что утрата права «Сбером» «маловероятна», а возможность расторжения договора зависит от условий контракта. «Но сомневаюсь, что по контракту у Сбербанка есть право на отказ по иной причине, кроме неуплаты Минцифры лицензионных платежей в срок. Важно отметить, что право использовать ПО передано без права модификации, то есть министерство не имеет права создавать на основе этого ПО новое без разрешения Сбербанка», — рассуждает он.

Техническая основа «ГосТеха» — собственные технологии, часть из них использовалась в качестве компонентов облачной платформы — Platform V, следовало из пояснений «Сбера». Однако TAdviser со ссылкой на свои источники писал, что в основе «ГосТеха» лежит свободное программное обеспечение, так называемый open source (софт, распространяемый на условиях свободного лицензионного договора, когда пользователь получает право использовать программу в любых не запрещенных законом целях; имеет доступ к исходному коду программы для его изучения или переработки, внесения изменений), которое контролируется юрлицами из США. Осенью 2021 года стало известно, что правительство сделало обязательным использование «ГосТеха» региональными и федеральными властями с 2024 года. В начале августа «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник писал, что Минцифры рассчитывает запустить платформу «Гостех» в январе 2023 года.