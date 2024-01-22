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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Новокузнецка арестовали по делу о финансировании ВСУ

ФСБ арестовала жителя Новокузнецка по делу о финансировании ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ заподозрила жителя Новокузнецка в переводе личных средств на покупку снаряжения для ВСУ, ему грозит пожизненный срок. В последнее время число дел о госизмене в регионах России выросло

Житель Новокузнецка арестован по делу о госизмене, ему вменяют оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

«Задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВС Украины в целях приобретения военного снаряжения», — утверждают в спецслужбе.

За госизмену (ст. 275 УК) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кого и за что судят за госизмену в России
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В течение 2023 года ФСБ сообщила о десятках заведенных дел по статье о госизмене. За 2022 год по подозрению в этом преступлении в Москве арестовали 13 человек, а только с января по август 2023-го под арестом оказалось больше москвичей — 15.

Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения. Суд мог назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

Как правило, материалы дел по госизмене засекречиваются, а процессы проводят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются.

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Дела о госизменах в последнее время чаще стали рассматривать в регионах, одна из причин — увеличение числа дел по ст. 275 УК, рассказывал РБК председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. По его словам, значение также имеет расширение понятия госизмены, к которой стали относить перевод средств на нужды украинской армии.

«Измена измене рознь. Уровень расследования перечисления денег ВСУ и передачи секретных данных кадровым военным будет отличаться, как и требуемый уровень компетенции следователя. Это не требует ознакомления с секретными документами, документами особой важности, чем занимаются в центральном аппарате — нет нужды привозить подозреваемых в Москву. Поэтому дела остаются в регионе», — пояснил Князев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Новокузнецк Украина финансирование ВСУ госизмена
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