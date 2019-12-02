Путин подписал позволяющий продлить полномочия Садовничего закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Закон опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит правки в том числе в Федеральный закон «О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». Он отменяет прежнее правило, в соответствии с которым президент мог продлевать полномочия ректоров этих двух вузов не больше двух раз после достижения ими предельного возраста — 65 лет.

Закон позволит сохранить должность ректору МГУ Виктору Садовничему. Он пришел на этот пост в 1992 году и переназначался указом президента дважды — в 2009 и 2014 годах. Сейчас Садовничему 80 лет.

СПбГУ возглавляет Николай Кропачев, которому сейчас 60 лет. Путин также продлевал его полномочия дважды за последние десять лет.