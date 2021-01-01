Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2019 году

Средняя зарплата госслужащих в 2019 году составила 60 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 12,9%, следует из данных Росстата. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты повысились на 10,6% - до 140 тыс. руб.

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Средняя зарплата госслужащих в центральных аппаратах федеральных органов власти выросла за 2019 год на 10,6% и составила 140 тыс. руб., следует из опубликованных в конце декабря данных Росстата.

В законодательных органах власти среднемесячная зарплата федеральных чиновников росла медленнее инфляции — на 1,2%, до 170,8 тыс. руб. Зарплаты федеральных чиновников в исполнительной ветви власти в среднем за год выросли на 11,2%, до 128,2 тыс. руб. в месяц., судебной ветви власти и прокуратуры — на 11,7%, до 120,7 тыс. руб., в других органах власти — на 8,1%, до 178,3 тыс. руб.

Общая численность госслужащих в России (как федеральных, так и региональных) на конец 2019 года составляла 727,5 тыс. человек, следует из данных Росстата. Штаты были укомплектованы на 91,2% (отношение в процентах фактической численности работников к числу должностей по штату).

На региональном уровне, как отмечает Росстат, наблюдается значительное расхождение (на 43,8%) между зарплатами госслужащих в органах исполнительной власти субъектов РФ и зарплатами в территориальных органах федеральных ведомств. Значительна дифференциация зарплаты гражданских и муниципальных служащих как между регионами, так и по уровням управления.