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Экономика ,  
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Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2019 году

Средняя зарплата госслужащих в 2019 году составила 60 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 12,9%, следует из данных Росстата. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты повысились на 10,6% - до 140 тыс. руб.
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Средняя зарплата госслужащих в центральных аппаратах федеральных органов власти выросла за 2019 год на 10,6% и составила 140 тыс. руб., следует из опубликованных в конце декабря данных Росстата.

В законодательных органах власти среднемесячная зарплата федеральных чиновников росла медленнее инфляции — на 1,2%, до 170,8 тыс. руб. Зарплаты федеральных чиновников в исполнительной ветви власти в среднем за год выросли на 11,2%, до 128,2 тыс. руб. в месяц., судебной ветви власти и прокуратуры — на 11,7%, до 120,7 тыс. руб., в других органах власти — на 8,1%, до 178,3 тыс. руб.

Общая численность госслужащих в России (как федеральных, так и региональных) на конец 2019 года составляла 727,5 тыс. человек, следует из данных Росстата. Штаты были укомплектованы на 91,2% (отношение в процентах фактической численности работников к числу должностей по штату).

На региональном уровне, как отмечает Росстат, наблюдается значительное расхождение (на 43,8%) между зарплатами госслужащих в органах исполнительной власти субъектов РФ и зарплатами в территориальных органах федеральных ведомств. Значительна дифференциация зарплаты гражданских и муниципальных служащих как между регионами, так и по уровням управления.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Среднемесячная зарплата госслужащих на региональном уровне составляла 55,7 тыс. руб. Но если в федеральных госорганах в регионах она равнялась 49,9 тыс. руб., то в госорганах субъектов РФ достигала 69,4 тыс. руб. Среднемесячная зарплата муниципальных служащих — 45,5 тыс. руб.

С учетом зарплат чиновников в федеральных органах власти средняя зарплата госслужащих по всем органам и уровням власти в 2019 году достигла 60 тыс. руб. в месяц — на 12,9% к уровню 2018 года.

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Росстат отступил от традиционного срока публикации данных о численности и оплате труда федеральных чиновников — в предыдущие годы сведения раскрывались в марте. Также изменен формат публикации данных: по итогам 2019-го ведомство не раскрыло информацию о среднемесячной начисленной зарплате по отдельным органам власти, что позволяло сравнивать, где оклады росли быстрее, где медленнее.

«Публикация о зарплатах госслужащих полностью соответствует требованиям к этой публикации, изложенным в Федеральном плане статистических работ», — ответили в Росстате на вопрос РБК, с чем связаны изменения.

В состав фонда зарплаты госслужащих включаются все начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах (с учетом НДФЛ и других удержаний) за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки к должностным окладам, премии, единовременные поощрительные и другие выплаты, имеющие систематический характер.

Оптимизация госаппарата

Правительство Михаила Мишустина в ноябре 2020 года анонсировало реформу российского госаппарата: сокращению подлежат 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции. При проведении реформы планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов, а освободившиеся средства оставить в фондах оплаты труда.

Всего, по замыслу правительства, в центральных аппаратах численность чиновников должна быть сокращена на 5%, в территориальных органах — на 10%.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В ВШЭ предлагают провести «умную оптимизацию» госаппарата, предполагающую не пропорциональное сокращение на 5, 10 или 20% сотрудников министерств и ведомств, а приведение численности госслужащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами. Эксперты предлагали высвободить госслужащих с непрофильных и обеспечивающих сфер деятельности, перераспределив вакансии на профильные и аналитические рабочие места. 

Автор
Юлия Старостина
чиновники зарплаты Росстат неравенство
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