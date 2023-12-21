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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках возврата Крыма

Минобороны заявило об искажении Bild слов Умерова о сроках возвращения Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Умеров не говорил в интервью Bild, что полуостров может быть возвращен в следующем году, а лишь выразил уверенность, что это произойдет «на 100%». Власти России считают вопрос принадлежности полуострова закрытым
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Пресс-секретарь украинского Минобороны Илларион Павлюк обвинил газету Bild в искажении слов министра обороны Рустема Умерова о сроках возвращения Крыма, сказанных им в интервью, пишет «Страна.ua».

Как сообщило немецкое издание, Умеров убежден, что полуостров может быть освобожден в следующем году. Далее Bild приводит следующие слова главы Минобороны: «Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель».

Однако, по словам Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров лишь сказал, что Крым «на 100%» будет освобожден, и никаких сроков не называл.

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Ранее Минобороны Украины разъяснило слова Умерова, сказанные им в интервью газете Die Welt. В нем он заявил, что живущие за границей украинцы призывного возраста получат повестки и должны будут явиться на призывные пункты. Павлюк пояснил «РБК Украина», что у ведомства нет планов призыва украинцев за границей. «Если граждане Украины за границей хотят присоединиться [к армии], они приезжают в Украину и присоединяются», — сказал пресс-секретарь.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов неоднократно говорил, что украинские войска «скоро» зайдут в Крым. В частности, он заявлял, что это произойдет до конца весны 2023 года. Однако в итоге Буданов признал, что его предсказания не оправдались. Существование Украины в ближайшие 10–15 лет может быть под вопросом с учетом потери Крыма и других регионов, говорил в ноябре советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины, а также страны Запада не признают итоги голосования. В Москве неоднократно заявляли, что считают вопрос принадлежности Крыма закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что если бы отношения России и Украины складывались «нормально», а в соседнем государстве не произошел бы «переворот», то необходимости включать Крым в состав России не возникло бы.

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее пригрозил, что попытки Украины отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания».

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Теги
Елена Чернышова
Рустем Умеров Крым Минобороны Украины Bild
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