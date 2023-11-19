Подоляк задался вопросом о будущем Украины без Крыма и Донбасса

Существование Украины в ближайшие 10–15 лет может быть под вопросом с учетом потери Крыма и других регионов, отмечает советник главы офиса украинского президента

Справедливое завершение вооруженного конфликта предусматривает контроль Украины над Крымом и другими регионами, потерянными Киевом, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

По его мнению, иное окончание конфликта грозит «несправедливым финалом для всех», прежде всего для Украины. Советник задался вопросом, будет ли Украина в таком случае иметь «историческую перспективу». «Есть ли хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий и в России не прошли соответствующие политические, управленческие изменения и так далее? Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10–15 лет?» — продолжил Подоляк.

Он признал, что к нему могут возникнуть вопросы насчет прошлых обещаний «зайти в Крым» летом 2023 года. По его словам, эти прогнозы делались на основании анализа количества оружия у обеих сторон, объема международных санкций и российских ресурсов.

Россия присоединила Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области по результатам референдумов. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности этих регионов закрыт, а их жители навсегда стали гражданами России. Украина вместе с большинством других стран мира не признала территориальные изменения. Киев заявлял о планах восстановить контроль над утраченными регионами и выйти на границы 1991 года.

Путин сказал в ноябре, что переход полуострова под контроль России связан с «государственными переворотами» на Украине и языковым вопросом. «Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом», — рассказал он. По его версии, в таком случае России не пришлось бы «действовать в том же Крыму так, как мы действовали». «Надо же было людей защищать от этой мрази нацистской», — добавил он.

В Киеве допускают, что Россия и Украина не подпишут мирный договор еще долгое время после фактического завершения конфликта. Об этом говорил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, напомнив, что Россия до сих пор не подписала с Японией мирный договор. «Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен», — сказал Буданов.

