В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских собственников

Владимир Константинов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Власти Крыма национализировали около 1150 объектов, которые принадлежали 77 юридическим и физическим лицами с Украины, сообщил в телеграм-канале спикер парламента региона Владимир Константинов.

«В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», — написал парламентарий.

Он уточнил, что перечень намерены дополнять и другими объектами.

В частности, власти национализировали гостиницу «Лондон» и отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие объекты, написал спикер. По его словам, по вопросу о национализации этих объектов к нему обращались общественники и крымчане.

Также в список попало имущество аграрных предприятий, банков, в том числе Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и других учреждений.

Под национализацию попали дом и земельный участок в селе Белоглинка площадью 455 кв. м, принадлежащие владельцу производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» Виктору Пинчуку (четвертый в рейтинге богатейших украинцев по версии местного Forbes, издание оценивает его состояние в $2,2 млрд). Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко лишился доли в 1/4 доли в нежилом помещении в Ялте.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. После этого на полуострове началась национализация собственности, затронувшая сотни объектов.

Украинские власти также передали государству сотни объектов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.