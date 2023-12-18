 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских собственников

Константинов: в Крыму национализировали 1,1 тыс. объектов украинских бизнесменов
Владимир Константинов
Владимир Константинов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Власти Крыма национализировали около 1150 объектов, которые принадлежали 77 юридическим и физическим лицами с Украины, сообщил в телеграм-канале спикер парламента региона Владимир Константинов.

«В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», — написал парламентарий.

Он уточнил, что перечень намерены дополнять и другими объектами.

Национализированную квартиру Зеленского в Крыму оценили в 24 млн руб.
Политика
Дом в котором находится квартира Владимира Зеленского

В частности, власти национализировали гостиницу «Лондон» и отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие объекты, написал спикер. По его словам, по вопросу о национализации этих объектов к нему обращались общественники и крымчане.

Также в список попало имущество аграрных предприятий, банков, в том числе Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и других учреждений.

Под национализацию попали дом и земельный участок в селе Белоглинка площадью 455 кв. м, принадлежащие владельцу производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» Виктору Пинчуку (четвертый в рейтинге богатейших украинцев по версии местного Forbes, издание оценивает его состояние в $2,2 млрд). Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко лишился доли в 1/4 доли в нежилом помещении в Ялте.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. После этого на полуострове началась национализация собственности, затронувшая сотни объектов.

Украинские власти также передали государству сотни объектов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.

Теги
Крым национализация Украина Владимир Константинов
Материалы по теме
Национализированную квартиру Зеленского в Крыму оценили в 24 млн руб.
Политика
В Крыму оценили стоимость национализированной квартиры Зеленского
Политика
В Херсонской области национализируют имущество украинских олигархов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Винер фразой «это будет позором» объяснила отказ от поездки на Олимпиаду Спорт, 14:15
В РАН объяснили опасность астрологии Общество, 14:14
В начале 2024 года Китае пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России» Отрасли, 14:09
Что нужно знать о льготной ипотеке на новостройки. Ставки, банки, нюансы Недвижимость, 14:09
НКР повысило кредитный рейтинг банка Держава с BBB-.ru до BBB.ru Кредитные рейтинги, 14:09
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 14:06
Великобритания запретила импорт металлов из России. Что это значит Pro, 14:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Винер фразой «это будет позором» объяснила отказ от поездки на Олимпиаду Спорт, 13:59
Шохин заявил об остановке мегапроектов из-за экспортных пошлин Экономика, 13:59
Без ошибок, очередей и карт: что ждет покупателей в магазинах будущего Тренды, 13:58
Зачем российские эмитенты приступают к сплитам акций и что от них ждать Pro, 13:50
Упавшие ЛЭП, деревья изо льда: последствия циклона «Ваня» Общество, 13:43
Бойцу «Вагнера» вынесли приговор по делу о стрельбе в полицейских Общество, 13:33
Умер легендарный российский баскетбольный тренер Спорт, 13:29