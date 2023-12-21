Кадыров заявил об успешной боевой операции в Харьковской области

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Батальон «Запад-Ахмат» Минобороны России и сводный оперативный отряд «Ямал» из Белгорода провели успешную боевую операцию в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Российские военные с помощью FVP-дрона уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. «По координатам, добытым нашей аэроразведкой, затем ударили минометным огнем. 120-мм снаряды легли точно в цель», — подчеркнул Кадыров.

Армия России частично контролирует Харьковскую область.

В августе глава областной военной администрации Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района. Он тогда отметил, что в районе остаются около 12 тыс. человек.

Минобороны России 6 декабря сообщило, что российская группировка войск «Запад» отразила на купянском направлении пять атак штурмовых групп ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также озера Лиман.

Власти региона неоднократно сообщали о взрывах. Так, в середине ноября Синегубов сообщил об ударах по населенному пункту Чугуевского района и Харькову. 8 декабря мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о пяти взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.