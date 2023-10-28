В Харьковской области объявили о начале принудительной эвакуации детей
Власти Харьковской области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких общин Купянского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, эвакуации подлежат семьи с детьми из нескольких населенных пунктов, в частности, из города Купянск и сел Новоосиново и Кондрашовка. Всего в селах, из которых планируют эвакуировать людей, находятся 275 детей. «Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные общины», — отметил Синегубов.
Детей будут эвакуировать обязательно с одним из родителей или другим опекуном. Глава военной администрации Харьковской области пообещал, что их обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
В августе власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах Купянского района. Синегубов тогда отметил, что в районе остаются около 12 тыс. человек.
23 октября министерство интеграции Украины сообщило о начале принудительной эвакуации детей из районов Херсонской области и Донбасса, которые находятся под контролем Киева. До начала холодов власти запланировали вывезти около 250 детей.
Принудительная эвакуация из опасных районов относится на Украине к мерам правового режима военного положения, закон об этом Верховная рада приняла летом 2022-го. Местных жителей могут обязать выехать на безопасные территории в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов, районов возможных боевых действий.