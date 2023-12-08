Ночью в Харькове произошло пять взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Первые соообщения о взрывах появились в 2:58 (3:58 мск) у телеканала «Суспiльне», в это время в Харьковской области звучала воздушная тревога. Терехов уточнил, что один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.

В 3:26 (4:26 мск) воздушную тревогу отключили, однако спустя семь минут сигналы снова зазвучали, уточнило «Суспiльне». В следующий раз ее отключили уже в 5:13 (6:13 мск).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.