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Политика ,  
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Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами в зону спецоперации

Кадыров: очередной спецборт с добровольцами вылетел в зону военной операции

Очередной спецборт с добровольцами вылетел из Грозного в зону военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, добровольцы «прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в специальной военной операции». «Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время — первостепенный долг ее граждан», — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что добровольцы прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Они освоили навыки тактической стрельбы, полевой медицины и огневой подготовки.

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Кадыров регулярно сообщает об отправке новых групп добровольцев в зону военной операции на Украине. В последний раз он рассказал об этом 11 ноября. Кадыров уточнил, что добровольцы присоединились к спецназу «Ахмат», который дислоцируется в ДНР.

В августе Кадыров рассказал о смене тактики в ходе военных действий на Украине. Он заявил, что если в начале вооруженного конфликта «стояла необходимость тяжелой военной техники», то теперь ситуация противоположная. Тогда он заявил, с конца 2022 года Чечня направила в зону боевых действий более 29 тыс. бойцов, из которых 13 тыс. — добровольцы.

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Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Чечня добровольцы Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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