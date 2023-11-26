Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами в зону спецоперации

Очередной спецборт с добровольцами вылетел из Грозного в зону военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, добровольцы «прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в специальной военной операции». «Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время — первостепенный долг ее граждан», — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что добровольцы прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Они освоили навыки тактической стрельбы, полевой медицины и огневой подготовки.

Кадыров регулярно сообщает об отправке новых групп добровольцев в зону военной операции на Украине. В последний раз он рассказал об этом 11 ноября. Кадыров уточнил, что добровольцы присоединились к спецназу «Ахмат», который дислоцируется в ДНР.

В августе Кадыров рассказал о смене тактики в ходе военных действий на Украине. Он заявил, что если в начале вооруженного конфликта «стояла необходимость тяжелой военной техники», то теперь ситуация противоположная. Тогда он заявил, с конца 2022 года Чечня направила в зону боевых действий более 29 тыс. бойцов, из которых 13 тыс. — добровольцы.