ЕС передал Украине последние €1,5 млрд в этом году

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Xiaoyu Yin / Reuters)

Евросоюз выплатил Украине последние €1,5 млрд из пакета поддержки на 2023 год, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выплачиваем Украине последние €1,5 миллиарда из нашего €18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы продолжать предоставлять Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ», — написала она в X (бывшая Twitter).

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