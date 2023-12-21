ЕС передал Украине последние €1,5 млрд в этом году
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС передал Киеву последние €1,5 млрд из пакета на 2023-й
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз выплатил Украине последние €1,5 млрд из пакета поддержки на 2023 год, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы выплачиваем Украине последние €1,5 миллиарда из нашего €18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы продолжать предоставлять Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ», — написала она в X (бывшая Twitter).
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