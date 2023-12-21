 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава СБУ заявил о диверсиях против России и пригрозил «иглой в сердце»

Глава СБУ Малюк: Украина усилит диверсионные операции против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что ведомство «готовит сюрпризы». В ФСБ ранее предупредили об активизации украинских диверсантов и отметили, что спецслужбы им успешно противостоят
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Андрей Нестеренко / EPA / ТАСС)

Украинская сторона в 2024 году усилит диверсионные операции в отношении России, заявил в интервью Politico глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Глава СБУ заявил, что служба «готовит сюрпризы», дав понять, что целями могут стать объекты материально-технического снабжения, а также военные объекты. Кроме того, по словам Малюка, «одним из приоритетов станут Крым и Черное море».

«СБУ наносит точечные удары», заявил Малюк, назвав это «иглой прямо в сердце»: «Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач».

Глава ФСБ предупредил об активизации украинских диверсантов в России
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Малюк в конце ноября обещал, что Россию ждет «много сюрпризов», в частности пригрозил взорвать Крымский мост. Украинская сторона ранее признала, что СБУ причастна к атакам на него 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский говорил, что этот объект используется для доставки боеприпасов в Крым и служит «законной целью».

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Атаки он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением. В Кремле заявляли, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».

ФСБ с начала военных действий регулярно сообщала о задержании лиц, которые совершали или пытались совершить диверсии по заданию Украины. 19 декабря глава службы Александр Бортников предупредил, что Киев усилил «тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов», чтобы нанести России вред, «как говорится, в тылу», и заявил, что спецслужбам удается противостоять такой деятельности.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СБУ Василий Малюк диверсии Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Политика
В Киеве заявили о причастности СБУ к убийству Ильи Кивы в Подмосковье
Политика
Белгородский губернатор опроверг данные о диверсантах на «УАЗе» с Z
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Хинштейн сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты Технологии и медиа, 15:47
Два человека погибли при крушении дельтаплана в Ставрополье Общество, 15:45
Ковальчук провел первую тренировку с основой после перехода в «Спартак» Спорт, 15:44
В Казахстане приняли закон об обязательной дактилоскопии для иностранцев Общество, 15:43
Ангола объявила о выходе из ОПЕК Экономика, 15:42
Экологическое право: какие перемены ждут бизнес в 2024 году Pro, 15:42
Крупные игрушки и гирлянды: как нарядить елку на участке Недвижимость, 15:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин предложил запустить обновленные нацпроекты Экономика, 15:27
Сколько стоят доллар и евро в обменниках Москвы 21 декабря Инвестиции, 15:24
Богомаз сообщил о раненых при обстреле брянского села Политика, 15:21
Украина получила от Японии $950 млн по двум проектам Всемирного банка Политика, 15:07
Белоруссия заявила о готовности принять зарубежных майнеров Крипто, 15:05
Киев объявил в розыск президента ЦСКА Гинера и вице-спикера Думы Бабакова Политика, 15:04
Жизнь с СМА: успешный художник справляется с редкой и опасной болезнью Специальный проект, 15:04