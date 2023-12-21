Глава СБУ заявил о диверсиях против России и пригрозил «иглой в сердце»

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что ведомство «готовит сюрпризы». В ФСБ ранее предупредили об активизации украинских диверсантов и отметили, что спецслужбы им успешно противостоят

Василий Малюк (Фото: Андрей Нестеренко / EPA / ТАСС)

Украинская сторона в 2024 году усилит диверсионные операции в отношении России, заявил в интервью Politico глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Глава СБУ заявил, что служба «готовит сюрпризы», дав понять, что целями могут стать объекты материально-технического снабжения, а также военные объекты. Кроме того, по словам Малюка, «одним из приоритетов станут Крым и Черное море».

«СБУ наносит точечные удары», заявил Малюк, назвав это «иглой прямо в сердце»: «Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач».

Малюк в конце ноября обещал, что Россию ждет «много сюрпризов», в частности пригрозил взорвать Крымский мост. Украинская сторона ранее признала, что СБУ причастна к атакам на него 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский говорил, что этот объект используется для доставки боеприпасов в Крым и служит «законной целью».

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Атаки он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением. В Кремле заявляли, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».

ФСБ с начала военных действий регулярно сообщала о задержании лиц, которые совершали или пытались совершить диверсии по заданию Украины. 19 декабря глава службы Александр Бортников предупредил, что Киев усилил «тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов», чтобы нанести России вред, «как говорится, в тылу», и заявил, что спецслужбам удается противостоять такой деятельности.