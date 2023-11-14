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Военная операция на Украине ,  
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В Москве арестовали двух мужчин из-за подготовки диверсии на военной базе

Суд в Москве арестовал двух подозреваемых в подготовке диверсии в воинской части
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу двоих мужчин — 18-летнего Юрия Михеева и 19-летнего Матвея Мельникова по подозрению в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Михеева Ю.В. и Мельникова М.К., обвиняемых по п. «в» ч. 2. ст. 281 УК РФ (диверсия с посягательством на объекты Вооруженных сил России)», — рассказали в суде.

По версии следователей, Мельников и Михеев готовились совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитно-ракетной техники. Как уточняет «Коммерсантъ», днем 8 ноября оба проникли на территорию одной из воинских частей Дмитровского городского округа Подмосковья для разведки.

Через два дня двое молодых людей вновь появились у забора объекта, где были задержаны оперативниками Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД по Московской области и местного подразделения ФСБ. 

Следователи утверждают, что Михеев и Мельников по заданию кураторов из украинских спецслужб собирались поджечь заранее подготовленными горючими жидкостями универсальные подвижные вышки для зенитных ракетных комплексов С-300. 

По статье о диверсии обоим злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. По данным «Коммерсанта», в вину им вменяется только приготовление к преступлению, а значит суд не сможет назначить более половины максимально возможного срока. Адвокат одного из молодых людей рассказала изданию, что решение об аресте будет обжаловано.

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9 октября Саратовский областной суд приговорил Алексея Кочеткова, который поджег на железной дороге два релейных шкафа, к 12 годам лишения свободы по статье о диверсии. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а следующие семь — в колонии особого режима. По данным следствия, в минувшем марте неизвестный предложил ему за поджог 10 тыс. руб.

Теги
диверсия Москва Московская область Мещанский районный суд Москвы ФСБ
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