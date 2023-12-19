Глава ФСБ предупредил об активизации украинских диверсантов в России
Директор ФСБ Бортников: Киев усилил засылку агентов и диверсантов в Россию
Украина усиливает работу по засылке агентов и диверсантов в Россию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире «Первого канала».
«С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).
По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности, информация обо всем не пока обнародована.
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