Глава ФСБ предупредил об активизации украинских диверсантов в России

Фото: Инна Вареница / Reuters

Украина усиливает работу по засылке агентов и диверсантов в Россию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире «Первого канала».

«С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).

По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности, информация обо всем не пока обнародована.

Материал дополняется