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Военная операция на Украине ,  
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Глава ФСБ предупредил об активизации украинских диверсантов в России

Директор ФСБ Бортников: Киев усилил засылку агентов и диверсантов в Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украина усиливает работу по засылке агентов и диверсантов в Россию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире «Первого канала».

«С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).

По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности, информация обо всем не пока обнародована.

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Александр Бортников ФСБ диверсии Украина
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