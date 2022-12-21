В Пентагоне усилили контроль за передаваемым Киеву оружием

В Службе криминальных расследований Минобороны США указали на риск попадания поставляемого Украине оружия на черный рынок в том числе «из-за поспешного заключения Пентагоном многих контрактов»

Пентагон (Арлингтон, США) (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Служба криминальных расследований Минобороны США (DCIS) усилила проверки поставок военной помощи Киеву, поскольку эти грузы могут оказаться на черном рынке, передает Defense News со ссылкой на заявление первого заместителя главы DCIS Джеймса Айвса.

По словам Айвса, DCIS следит за Украиной «из-за поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на черный рынок».

Он также отметил, что особенное беспокойство Управления генерального инспектора Пентагона, которому подчиняется DCIS, вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), технологиями которых могут заинтересоваться самые разные силы. «Реальная опасность существует из-за того, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий», — сказал Айвс.

Defense News напоминает, что в сентябре Айвс возглавил группу следователей DCIS в Польше, где находится хаб для поставок иностранных вооружений Украине. Также небольшие группы при офисе военного атташе США на Украине инспектируют маршруты перевозок иностранной помощи по стране, указывает портал.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минобороны США различными способами пытается ускорить процедуру заключения контрактов на поставки вооружений для восполнения американских арсеналов и для войск Украины. В свою очередь, Defense News уточняет, что в декабре Пентагон объявил о заключении контрактов на сумму $9 млрд. Из них контракты на $2,7 млрд относятся к денежному траншу в $9,3 млрд, одобренному конгрессом США в целях закупок оборонной продукции для Украины. Еще $3,4 млрд являются частью фондов в $6,7 млрд, на которые Пентагон должен пополнять собственные арсеналы взамен вооружений, отправленных на Украину.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснял ее необходимость защитой жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также стремлением к «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны. Киев в ответ ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, а западные страны усилили санкционное давление на Москву и начали поставлять Украине оружие.



В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. Издание отмечало, что тогда случаев недобросовестного использования оказываемой Западом поддержки зафиксировано не было. Однако с учетом объемов выделяемой поддержки и отсутствием строгого надзора за ее распределением «возникновение проблем, вероятно, является вопросом времени», указывала газета.

После этого глава Интерпола Юрген Шток предупредил, что большое количество оружия, отправленного на Украину, после окончания боевых действий может оказаться в руках преступников. Не допустить попадания вооружений в руки преступников призывала и директор Европола Катрин де Болль. «Мы хотим предотвратить повторения ситуации, как 30 лет назад во время войны в Югославии. Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», — указывала она. В конце июля Европол сообщил о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее также говорил, что часть отправленного Украине оружия уже попала на черный рынок. «По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону и попадает на черный рынок», — утверждал он. О том, что вооружения «расползаются по рукам разномастных преступников», заявлял и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.