Байден и Зеленский обсудят видение «справедливого мира» на Украине

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Президент США Джо Байден намерен обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире CNN.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении Зеленского о «справедливом мире» и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал Кирби.

В то же время на сайте Белого дома подчеркивается, что США в настоящее время не видят возможности для дипломатического урегулирования, которые привели бы к миру на Украине «на справедливых условиях». Представитель администрации президента отметил, что Байден не намерен «давить или подталкивать» Зеленского к переговорам, а наоборот, рассчитывает обеспечить Украине «наилучшее возможное положение на поле боя, чтобы, когда придет время, они заняли наилучшую позицию за столом переговоров».

Cтороны намерены обсудить «каждый элемент этого конфликта», включая ситуацию на поле боя и дальнее развитие ситуации, добавил представитель администрации.

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