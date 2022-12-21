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Путин потребовал использовать данные о силах НАТО в строительстве армии

Владимир Путин: информация о силах НАТО должна быть использована в строительстве ВС России
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

У России есть вся информация о силах и средствах НАТО, ее нужно проанализировать и использовать для повышения боевых возможностей российских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны, РБК ведет трансляцию.

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции, и противодействия нам, хорошо известны. Все это у вас имеется и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших Вооруженных сил», — заявил глава государства.

Он добавил, что российские части получили «огромный боевой опыт» в ходе спецоперации. Генштаб должен его проанализировать и включить в программы и планы обучения личного состава, указал президент.

В конце ноября Путин призвал использовать получаемый в ходе военной операции на Украине опыт для улучшения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. «Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, — это очень хороший опыт», — подчеркнул он.

До этого украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что российская армия в ходе боевых действий на Украине получает опыт их ведения «фактически с армией НАТО, которая уже обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО».

По ее словам, российские спецслужбы накапливают информацию и данные, которые они получают в ходе боевых действий. Стефанишина предостерегла западных политиков от «близорукости».

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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

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Персоны
НАТО Владимир Путин Вооруженные силы

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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