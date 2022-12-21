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Bloomberg рассказал о заработавшем новом торговом пути России и Ирана

Bloomberg: Россия и Иран приступили к строительству нового торгового пути
Иран и Россия отправляют суда и грузы по «новому торговому пути» через Азовское море и Каспий, пишет Bloomberg. Россия расширяет судоходные каналы на Волге, а Иран — железнодорожный путь до порта Чабахар, указывает агентсво

Россия и Иран ведут работу по строительству нового трансконтинентального торгового маршрута, пишет Bloomberg. Новый торговый путь состоит из речных и железнодорожных маршрутов, которые связывают Иран и Россию через Волгу, Азовское и Каспийское моря и позволит странам вести торговлю независимо от западных стран, а также дадут Москве более короткий выход к Индии.

Как отмечает агентство, Москва намерена установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта Чабахар на побережье Оманского залива. Новый маршрут позволит России и Ирану сократить существующие маршруты, которые идут в обход Европы, через Средиземное море и Суэцкий канал, на «тысячи километров», подчеркивает агентство

Данные отслеживания судов показывают, что десятки российских и иранских судов уже курсируют по этому маршруту, пишет Bloomberg.

После начала военной операции на Украине 24 февраля Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Западные страны ввели ограничения на заход российских судов в иностранные порты, запрещен въезд грузовиков на территорию Евросоюза, практически все всех иностранные морские операторы отказались от работы с российскими грузами, были повышены страховые покрытия для тех судов, которые все-таки продолжают работать с Россией. Иран также находится по санкциями — до 24 февраля именно это страна, а не Россия, была лидером по числу действующих в отношении нее санкций.

Создание коридора Север-Юг должно помочь России решить логистические проблемы, вызванные санкциями, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев. Частью этого коридора, который пока находится в стадии проекта, являются прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море. В октябре «Деловая Россия» сообщала со ссылкой на опрос российских компаний, что в отношении транспортно-логистических коридоров высший приоритет для бизнеса имеет развитие коридора Россия — Иран — Индия (так сказали 63% респондентов).

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По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, развитие этого маршрута необходимо не только из-за санкций, но в целом в связи с изменениями на мировых рынках — смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Белоусов предлагал создать совместно с Баку и Тегераном единого логистического оператора проекта, который будет контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Иран Россия торговля
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