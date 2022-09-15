Путин заявил о развитии отношений с Ираном «по всем векторам»

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Российско-иранские отношения развиваются во всех сферах, сотрудничество скоро перейдет на новый уровень, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы. <...> В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства», — отметил Путин.

По словам президента, товарооборот между странами вырос в 2021 году на 81%, а в этом (с января по май) — на 30%. Кроме того, у Ирана и России «совпадают» позиции по многим международным вопросам.

Путин также подчеркнул, что, согласно договоренностям Москвы и Тегерана, Иран стал полноправным членом ШОС и для завершения присоединения страны к организации осталась только «последняя формальность».

15 сентября Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС и в следующем саммите в 2023 году будет участвовать как полноправный член. Исламская республика стала девятым участником ШОС.

Раиси поблагодарил Путина за поддержку. Говоря о двусторонних отношениях, иранский президент заявил, что они имеют стратегическое значение.

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«Мы должны развивать свое сотрудничество в политической сфере, экономической, торговой сферах, сфере аэронавтики, а также космонавтики», — отметил Раиси. Он также заявил, что Тегеран никогда не признает санкции против Москвы и будет укреплять партнерство с Россией.