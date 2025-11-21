 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с российскими банками

Сюжет
Война санкций
США разрешили операции, связанные с АЭС «Пакш-2» в Венгрии, с участием нескольких российских банков, в том числе ЦБ, «Газпромбанком», Сбербанком, ВТБ и другими. Лицензия распространяется и на дочерние организации

Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием ряда российских банков. Соответствующая лицензия размещена на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Лицензия носит название «Разрешение на определенные операции, связанные с атомной электростанцией «Пакш-2». Она разрешает проводить операции, связанные с проектом, с несколькими российскими банками, в том числе:

  • «Газпромбанком»;
  • Сбербанком;
  • ВТБ;
  • Центробанком России;
  • ВЭБ;
  • банком «Открытие»;
  • «Альфа-банком»;
  • «Совкомбанком»;
  • «Росбанком»;
  • банком «Санкт-Петербург»;
  • банком «Зенит»;
  • Национальным Клиринговым Центром (НКЦ).

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям: проверяются данные транзакций, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок. НКЦ следит за тем, чтобы расчеты проходили правильно. Кроме того, он выступает посредником в сделках на Мосбирже, то есть профессиональные участники торгов заключают сделки не друг с другом, а с НКЦ. НКЦ имеет банковскую лицензию и раскрывает отчетность так же, как и другие кредитные организации.

США объяснили снятие санкций с проекта АЭС в Венгрии с участием России
Политика
Фото:Tibor Illyes / EPA / ТАСС

Генеральная лицензия распространяется и на дочерние структуры этих юрлиц — «любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более», — говорится в лицензии.

В документе также указано, что послабления не предусматривают возможность открытия корреспондентских счетов, а также списания средств со счетов, принадлежащих Центробанку России, Фонду национального благосостояния или российскому Министерству финансов, в американских финансовых учреждениях.

США ввели санкции против «Газпромбанка», через который велись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство АЭС «Пакш-2, в ноябре 2024 года. Также под ограничения попали занимающиеся вопросами строительства руководители «Росатома». Россия считает ограничения незаконными.

На АЭС «Пакш» работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых блоков, а в 2014-м «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на достройку пятого и шестого энергоблоков, которые составят АЭС «Пакш-2».

В июне венгерский МИД сообщил, что США сняли санкции, связанные с инвестициями в объект. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил позднее, что проект АЭС «Пакш-2» был выведен из-под действия ограничений. Он пояснил, что Вашингтон хочет завершения строительства станции, поскольку это необходимо, чтобы Венгрия стала энергетически независимой.

