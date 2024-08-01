НКЦ после попадания под санкции США резко сократил операции с банками

Национальный клиринговый центр — главный контрагент для учета сделок на российском рынке — в июне заметно снизил объем операций на межбанке, заметил РБК. Эксперты связывают это с санкциями, но считают явление временным

Фото: Олег Яковлев / РБК

В июне 2024 года Национальный клиринговый центр (НКЦ) резко сократил объем предоставленных и привлеченных межбанковских кредитов, следует из его отчетности по российским стандартам, которую изучил РБК. Это произошло в период, когда организация вместе со своей материнской структурой — Московской биржей — попала под блокирующие санкции США и Великобритании и лишилась возможности проводить финансовые операции с долларом, евро и британским фунтом.

Самые значительные изменения в отчетности НКЦ за июнь наблюдались по счетам для учета клиринговых операций и межбанковского кредитования, то есть по основным видам деятельности организации. Опрошенные РБК эксперты связывают это с влиянием санкций — НКЦ больше не может выступать контрагентом банков по операциям с недружественными валютами, а значит эти сделки больше не могут отражаться на его балансе. Как центральный контрагент НКЦ гарантирует исполнение сделок с различными финансовыми инструментами, временно фиксируя на своем балансе обязательства и требования сторон сделок.

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям: проверяются данные транзакций, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок. НКЦ следит за тем, чтобы расчеты проходили правильно. Кроме того, он выступает посредником в сделках на Мосбирже, то есть профучастники торгов заключают сделки не друг с другом, а с НКЦ. НКЦ имеет банковскую лицензию и раскрывает отчетность так же, как и другие кредитные организации.

Что изменилось на балансе НКЦ в месяц санкций

Согласно отчетности, на 1 июля чистый объем кредитов, предоставленных Национальным клиринговым центром другим банкам и банкам-нерезидентам, составил чуть меньше 20 млрд руб. За месяц он сократился в 5,7 раза, или почти на 94 млрд руб. Это самый заметный спад с начала года.

Еще на 359 млрд руб., или на 6,2%, снизился объем прочих средств, которые НКЦ выдал другим участникам рынка. Остатки по этому счету тем не менее все еще значительные — 5,39 трлн руб., а величину сокращения нельзя назвать рекордной (например, в марте этого года оно составило 438,2 млрд руб.).

Встречные требования — от российских банков к НКЦ — тоже уменьшились в июне. Кредиты и прочие привлеченные от участников рынка средства на балансе центра за месяц упали на 477,9 млрд руб., или на 9,2%, до 4,71 трлн руб. на 1 июля. В абсолютном и относительном выражении это самый заметный спад по этим статьям баланса как минимум с начала года.

В отличие от классических банков, для НКЦ типичны высокие остатки на счетах для осуществления клиринга. В июне сокращение показали и эти статьи баланса: объем средств на таких активных счетах упал в 4,3 раза, до 109,8 млрд руб., а на пассивных — в 1,7 раза, до 231 млрд руб. Это тоже максимальное снижение с начала 2024 года.

Кроме того, в отчетном месяце НКЦ уменьшил депозиты в Банке России — со 141 млрд до 20 млрд руб., то есть более чем в семь раз. Но эта статья баланса регулярно показывает высокую волатильность: например, с начала года объем остатков ежемесячно мог колебаться в пределах 150 млрд руб.

«Следуя сложившейся практике и специфике деятельности, для получения корректной информации о работе группы следует оценивать агрегированные показатели отчета МСФО, а не отдельных компаний», — прокомментировал ситуацию на балансе НКЦ представитель Мосбиржи.

Что об этой динамике говорят эксперты

Национальный клиринговый центр работает по бизнес-модели расчетной организации, напоминает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота: «Фактически, это гигантские обороты по счетам, где доходы НКЦ получает за счет комиссий, получаемых от клиентов, бирж и депозитариев, а также процентных доходов, получаемых от временного размещения остатков в процессе расчетов и клиринга».

По его словам, нетто-объем межбанковских кредитов на балансе НКЦ косвенно может отражать активность клиентов клирингового центра. Снижение остатков по таким счетам свидетельствует о сжатии расчетов и клиринга, и это — следствие июньских санкций на НКЦ, считает Бархота.

Сокращение объемов операций межбанковского кредитования после введенных ограничений — ожидаемое, но временное событие, говорит аналитик группы рейтингов финансовых институтов НКР Софья Остапенко.

«Риск вторичных санкций не мог не сказаться на подобного рода операциях, но не стоит забывать, что НКЦ готовился к такому сценарию уж давно. Еще в 2022 году всем участникам торгов был разослан регламент работы при введении ограничений на торговлю иностранными валютами. Кроме того, с 2022 года отмечается рост расчетов в китайских юанях, других дружественных валютах и рублях, а объем торгов недружественными валютами неуклонно снижался», — отмечает она.

Межбанковские кредиты на балансе НКЦ в основном отражают требования и обязательства по сделкам прямого и обратного РЕПО, в том числе с валютными инструментами, объясняет финансовый эксперт Сергей Неклюдов. Речь идет о сделках под залог ценных бумаг, которые совершают участники рынка для получения ликвидности, а НКЦ в них выступает не только как центральный контрагент для учета, но и как сторона.

Для оценки активности клиентов НКЦ Неклюдов считает более показательной динамику средств на счетах для осуществления клиринга. Снижение интенсивности операций или их прекращение по отдельным инструментам из-за «отсутствия интереса у биржевых игроков» или остановки торгов инструментами из-за «санкционных или регуляторных ограничений» может привести к падению объемов клиринговых расчетов, подтверждает эксперт, но подчеркивает, что в отчетности отражается информация по клирингу сразу по всем видам инструментов.

«Снижение расчетов по одному виду биржевого инструмента (например доллара или евро в силу санкционных ограничений) может быть замещено оборотами и остатками по другим видам инструментов — например по операциям с китайским юанем, турецкой лирой», — поясняет Неклюдов. Таким образом, величина сокращения остатков на конкретных счетах в НКЦ не равна снижению объема операций исключительно из-за санкций.

«Никакого существенного негатива нет», — комментирует ситуацию на балансе НКЦ директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова. Она напоминает, что существенная часть бизнеса клирингового центра «носит краткосрочный характер и характеризуется высокой оборачиваемостью», поэтому высокая волатильность отдельных статей баланса нормальна. После санкций в июне рейтинговое агентство выпустило сообщение, что комиссионные доходы НКЦ от клирингового обслуживания на валютном рынке «не являются существенными с позиции влияния на совокупный финансовый результат» организации. «Эксперт РА» не стало проводить внеплановый пересмотр рейтинг кредитоспособности НКЦ.

В 2023 году чистая прибыль Национального клирингового центра составила 35 млрд руб., следует из его отчета по МСФО (последняя доступная отчетность). Объем полученных комиссионных за обслуживание на валютном рынке оценивался в 3,1 млрд руб. На них пришлось 16,4% совокупных комиссионных доходов НКЦ за прошлый год.