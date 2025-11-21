Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США

Россия с помощью плана США стремится предотвратить санкции против нефти и помешать обсуждению «репарационного кредита» для Киева за счет ее активов, считает глава дипломатии ЕС, заверив, что блок «не попадется в эти ловушки»

Кая Каллас (Фото: Christian Mang / Reuters)

Россия с помощью мирного плана США стремится предотвратить американские санкции против нефти, считает глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, ее слова приводит Le Monde.

По словам Каллас, Москва также хочет, чтобы Евросоюз отложил обсуждение «репарационного кредита» для Киева за счет российских замороженных активов.

«Мы должны очень твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — сказала она по итогам форума Евросоюза, стран Азии и Океании.

Глава европейской дипломатии напомнила, что 21 ноября вступают в силу американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Минфин США 22 октября внес ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в SDN-лист. Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компании владеют более чем 50%. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов (OFAC) отвело срок до 21 ноября на сворачивание операций с подсанкционными лицами. ЛУКОЙЛ вскоре объявил, что собирается продать активы. Сегодня, 21 ноября, формально истекает срок, когда операции с ЛУКОЙЛом были возможны. На часть из них OFAC выпустило продление лицензий до 13 декабря. Кремль назвал санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «недружественным шагом».

Американский президент Дональд Трамп в пятницу вечером заявил, что США вводят «очень мощные» санкции против России и что снимать их в ближайшее время не планируется.

Что касается «репарационного кредита», о котором говорит Каллас, речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Украины в течение еще двух-трех лет за счет замороженных российских активов. Против этого варианта финансирования Киева выступают премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и Валери Урбен, глава депозитария Euroclear, где хранятся заблокированные активы Москвы. Последняя не исключила обращения в суд, если ЕС решит конфисковать активы и будет принуждать к этому депозитарий. Если санкции когда-нибудь будут отменены, Россия может в любой момент «постучать к нам в дверь и потребовать вернуть средства». «Кто тогда вернет нам €140 млрд, которые мы ей должны?» — подчеркнула Урбен.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно заполучить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Россия считает их возможную конфискацию воровством.