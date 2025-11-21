США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти

Под санкции, в частности, попали шесть судов «теневого флота», перевозящих нефть, и иранская авиакомпания Mahan Air, сотрудничавшая с КСИР и помогавшая режиму Асада

Несколько компаний попали под санкции США из-за посредничества в сфере морских перевозок, которые как считают Штаты, финансируют иранские ВС за счет продажи сырой нефти, следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Под санкции попали, в частности, шесть судов «теневого флота» танкеров, на которых, как утверждает Минфин, переводят нефть.

OFAC также ввела санкции против иранской авиакомпании Mahan Air, которая сотрудничала с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Как сообщает Минфин США, авиакомпания сыграла ключевую роль в усилиях иранского режима по вооружению режима бывшего президента Сирии Башара Асада.

Кроме этого, ограничения США коснулись, в частности, иранской нефтяной компании Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company (Sepehr Energy), базирующихся в ОАЭ компании по фрахтованию судов Luan Bird Shipping Service L.L.C и компании Mars Investment L.L.C, а также базирующаяся в Панаме компания Loire Shipping Inc.

По данным Минфин, иранское подразделение Генерального штаба Вооруженных сил по продаже нефти Sepehr Energy Jahan в период с конца 2024-го по начало 2025 года использовала Luan Bird Shipping Service L.L.C для перевозки иранской нефти.

Комания Mars Investment L.L.C, подставная компания Sepehr Energy Jahan, профинансировала чартерные соглашения на миллионы долларов с владельцами теневого флота, пишет ведомство.

А компания Loire Shipping Inc. с января 2020 года является зарегистрированным владельцем судна HEBE, попавшего под санкции. С момента введения ограничений в апреле 2024 года судно HEBE, ныне известное как DAKSHA, продолжало свою деятельность от имени Sepehr Energy Jahan по указанию руководства Sepehr Energy Jahan.

Ранее, 13 ноября, Минфин США также ввел санкции против компаний, связанных с Ираном. Тогда под ограничения попали две зарегистрированные на Украине компании.

Речь идет об ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера». По данным OFAC, это подставные компании иранского агента по закупкам Бахрама Табиби, который использовал их для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы ориентации и магнитометры, для иранской государственной авиастроительной корпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Последняя производит в том числе беспилотники Shahed.

Всего под санкциями США оказалось 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и с Украины.

В июне между Израилем и Ираном разразилась 12-дневная война. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начал операцию из-за близости Ирана к созданию ядерного оружия. К конфликту присоединились США, которые нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В июле США ввели самые масштабные за последние семь лет санкции против Ирана. Трамп выразил готовность их отменить, если Иран согласится на сделку по ограничению своей ядерной программы. США направили Ирану через Оман предложение о возобновлении переговоров по этому вопросу. Представитель Ирана Арагчи отметил, что Тегеран готов рассмотреть «разумное, взвешенное и справедливое предложение» Вашингтона, но не намерен отказываться от обогащения урана.