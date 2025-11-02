 Перейти к основному контенту
Политика
0

Иран получил послание о диалоге по новой ядерной сделке

Фатеме Мохаджерани
Фатеме Мохаджерани (Фото: Foad Ashtari / Keystone Press Agency / Global Look Press)

МИД Ирана получил послание с предложением о начале новых переговоров о ядерной сделке, заявила пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани в комментарии SNN TV. Она пообещала раскрыть детали посланий «в надлежащее время».

Так Мохаджерани прокомментировала сообщение иракского издания Baghdad Today, которое 31 октября со ссылкой на иранские дипломатические источники написало, что США передали Ирану через Оман предложение возобновить переговоры о новой ядерной сделке.

Изначально в Иране опровергли эти данные. Об этом написали госагентство Tasnim со ссылкой на источник, а также агентство Mehr. Мохаджерани в своем комментарии не упомянула, от какой страны иранский МИД получил сообщения.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана и развитие своей ракетной программы, а также не будет вести переговоры по этому поводу. При этом он отметил, что Иран не отказывается о возможности достичь компромисса с США по ядерному вопросу. Арагчи допустил, что соглашения получится достичь с помощью непрямых переговоров, в ходе которых «будут сняты опасения по поводу нашей ядерной программы».

Материал дополняется.

