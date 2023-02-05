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Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского

Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
Разговор с президентом России состоялся в начале марта прошлого года, когда Нафтали Беннет приезжал в Москву. По его словам, он спросил: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Путин ответил отрицательно
Нафтали Беннет
Нафтали Беннет (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Беннет рассказал в интервью телеканалу Channel 12, его слова приводит Times of Israel.

В интервью экс-премьер рассказал о своей встрече с Путиным в начале марта прошлого года, когда он прилетел в Москву, чтобы выступить посредником. «Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил [Путина]: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Он ответил: «Я не буду убивать Зеленского», — вспоминает Беннет.

По его словам, он переспросил: «Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Путин повторил, что не собирается это делать, пересказал бывший премьер.

Беннет рассказал, что после разговора с российским президентом сразу позвонил Зеленскому и передал ему слова Путина. Украинский лидер спросил его, уверен ли Беннет. Тот ответил: «100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать».

Через два часа Зеленский пошел в свой кабинет и сделал там селфи, заявив: «Я не боюсь», рассказал экс-премьер.

В конце декабря телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту, сообщал, что власти США усиливали меры безопасности из-за визита Зеленского в страну, в Вашингтоне опасались возможного покушения на него. По словам собеседника, Зеленский планировал свою поездку несколько месяцев, а на его решение поехать в Соединенные Штаты повлияло «значительное развитие отношений» — в частности, согласие американского президента Джо Байдена отправить на Украину системы ПВО Patriot. Из-за опасений высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были заранее проинформированы о предстоящем визите Зеленского, сообщал CNN.

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В середине января газета The Independent опубликовала выдержки из книги американского журналиста и публициста Криса Уиппла «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», в которой он пишет, что директор ЦРУ Уильям Бернс перед началом военных действий на Украине ездил в Киев, чтобы предупредить Зеленского об угрозе покушений. Украинская сторона заявляла, что президент пережил более десятка покушений, начиная с февраля. Уиппл утверждает, что как минимум два из них удалось предотвратить благодаря разведданным, которые Бернс передал Зеленскому во время поездки в Киев.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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