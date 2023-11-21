Кремль увидел предрасположенность Украины к новому Майдану

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Предрасположенность к новому Майдану на Украине есть, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Смотрите, мы называем это Майдан, а на самом деле это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами», — сказал Песков. Он подчеркнул, что власти зарубежных стран «прямо и косвенно» признали это.

«Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, киевского режима есть, но для нас главное — достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция», — заключил Песков.

Евромайдан начался на Украине 21 ноября 2013 года. Протесты спровоцировало решение на тот момент украинского президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к бегству Януковича в Россию. На следующих президентских выборах победил Петр Порошенко.

Ранее, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы готовят новый госпереворот — «Майдан-3». По словам президента, он запланирован на конца года.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления Зеленского о «Майдане-3», пошутил, что план Москвы теперь раскрыт и его придется «скорректировать».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что такие заявления украинский президент делает из-за страха за «личную власть». По словам Володина, Зеленский потерял поддержку украинского народа и отменяет выборы, чтобы «сохраниться».

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявил, что они «не ко времени», поскольку во время вооруженного конфликта в стране есть другие приоритеты. Кроме того, в стране действует военное положение, которое, в соответствии с законами Украины, исключает проведение выборов нового главы государства.