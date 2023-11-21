Зеленский рассказал детали «Майдана-3»

Операция «Майдан-3», направленная на свержение президента Украины, запланирована на конец 2023 года, заявил Зеленский. Москва ранее заявляла, что, в отличие от Запада, не участвует в организации госпереворотов

Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Операция по смещению президента Украины «Майдан-3», подготовкой которой якобы занимаются российскими спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. Об этом в интервью The Sun рассказал сам глава украинского государства Владимир Зеленский.

О том, что от разведки Украины и ее партнеров поступила информация о подготовке «Майдана-3», Зеленский заявил на прошлой неделе, не уточняя деталей.

Теперь, по его словам, стало известно, что операция запланирована до конца года. Украинский президент утверждает, что детали плана якобы подвержены изменению и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. «Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — подчеркнул Зеленский.

В то же время он вновь исключил проведение выборов на Украине, которые должны были состояться весной следующего года, настаивая на том, что это незаконно в условиях военного положения.

Майдан Незалежностi (площадь Независимости) — центральная площадь Киева. Именно на ней ровно год назад — 21 ноября 2013 года — начался Евромайдан. Протесты спровоцировало решение на тот момент украинского президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к госперевороту. Янукович сбежал в Россию, на его место был избран Петр Порошенко.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления Зеленского о «Майдане-3», пошутил, что план Москвы теперь раскрыт и его придется менять. «Черт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия <...>. Придется скорректировать оперативную заготовку», — сыронизировал политик.

«Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана», — прокомментировал заявления Зеленского спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ноябре 2021 года Зеленский уже заявлял, что на Украине планируется госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины. Глава государства тогда не исключил, что в заговор могут втянуть богатейшего человека Украины Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — говорил тогда о заявлении Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.