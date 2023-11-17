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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил о риске для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Reuters сообщил о возможном переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновник, участвующий в подготовке декабрьского саммита ЕС, допускает, что некоторые страны могут попросить перенести решение о начале переговоров с Киевом на март. Также в блоке нет согласия о предоставлению Украине €50 млрд
Фото: Christophe Guillaume / Getty Images
Фото: Christophe Guillaume / Getty Images

Начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе может быть перенесено, сообщил Reuters неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Окончательное решение о старте переговорного процесса должен принять Европейский совет, вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года (собеседник Reuters участвует в подготовке этой встречи). Для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

По словам собеседника агентства, этому может воспрепятствовать Венгрия. Он предположил, что некоторые страны могут предложить вернуться к вопросу в марте, после того как Еврокомиссия представит очередную оценку прогресса Украины на пути в объединение. На вопрос, означает ли это, что декабрьское решение находится под угрозой, собеседник ответил утвердительно.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Еврокомиссии ранее подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

Помимо того, сказал собеседник, в блоке нет консенсуса о предоставлении Украине дополнительной помощи объемом €50 млрд. Речь идет о программе помощи на следующие четыре года, для ее одобрения также необходимо согласие всех 27 государств. Венгрия и Словакия ранее выступили против.

Комментарий чиновника прозвучал на фоне растущей в ЕС усталости от темы военных действий и «все более мрачных настроений» среди западных сторонников Киева по мере их затягивания, пишет агентство. Reuters напоминает, что Запад обещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но, по словам собеседника, последние обсуждения среди членов ЕС на эту тему стали «проверкой реальности».

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«Лидеры... понимали, что это довольно дорого. <...> Мы не можем допустить, чтобы Украина обанкротилась, это не наш вариант. Но это непросто», — признал он. По словам собеседника, страны ЕС уверены, что продолжать поддержку необходимо, но некоторые лидеры не уверены, как долго она сможет продлиться.

Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине со стороны Запада и считает, что оказывающие ее государства демонстрируют «фактически прямую вовлеченность» в конфликт. Что касается вступления Киева в ЕС, президент Владимир Путин говорил, что Москва против этого никогда не возражала. Однако в прошлом году глава МИДа Сергей Лавров усомнился, что решение Украины присоединиться к блоку будет для России «безобидным».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Евросоюз саммит военная помощь Военная операция на Украине
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