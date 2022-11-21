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Премьер Португалии призвал перестроить ЕС для расширения союза

Премьер-министр Португалии Кошта: ЕС должен перестроиться для принятия новых членов
По мнению премьера Антониу Кошты, «институциональная структура» и «бюджетная архитектура» ЕС не позволяют ему принимать новых членов. На данный момент статус кандидатов в союз имеют семь стран
Антониу Кошта
Антониу Кошта (Фото: Leon Neal / Getty Images)

У Евросоюза при присоединении новых членов есть критерии для кандидатов, но нет критериев собственной способности расширяться, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает телеканал RTP.

«Сейчас у Европейского Союза есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать новые государства-члены», — сказал политик.

Он добавил, что нынешние условия, а именно «институциональная структура» и «бюджетная архитектура» Евросоюза, не позволяют ему «оправдать ожидания, которые он сейчас создает», обещая членство новым странам. Для расширения союзу придется перестроиться, сказал португальский премьер, указывает газета Publico.

По словам Кошты, эти замечания касаются не только заявки Украины, но и других стран, например балканских. Он также предупредил о возможном драматичном «эффекте рикошета», приводя в пример Турцию, которая остается кандидатом в члены ЕС с 1999 года.

После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Затем страна направила несколько анкет, которые требуются от потенциальных членов, и в итоге 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в союз.

Однако ЕК предупредила, что этот статус могут отозвать, если Киев не выполнит ряд условий. Среди них — усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами и реформа законодательства в отношении меньшинств.

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Вместе с Украиной статус кандидата обрела и Молдавия. Она подала свою заявку в начале марта, в один день с Грузией. Последней ЕС не дал статус кандидата, так как страна не провела необходимые реформы.

На данный момент статус кандидата в ЕС, кроме указанных государств, имеют Албания (с 2014 года), Северная Македония (2005), Сербия (2009), Черногория (2010). Босния и Герцеговина является потенциальным кандидатом, официально статус ей не предоставляли.

ЕС в июне указал, что принятие новых членов в союз будет зависеть не только от выполнения ими критериев для вступления, но от «способности ЕС принимать новых членов».

Президент России Владимир Путин в июне говорил, что в Москве никогда не выступали против членства Украины в ЕС. «Мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — сказал он на заседании Петербургского международного экономического форума.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина ЕС вступление в ЕС Португалия
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