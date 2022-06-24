ЕС заявил, что страны со статусом кандидата могут думать о вступление в случае расширения

Страны смогут вступать в ЕС только при готовности союза к расширению

Продвижение любой страны, стремящейся в Евросоюз, будет зависеть от способности организации принимать новых членов, отметили в ЕС

Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press

Шанс на вступление любой страны в Евросоюз будет зависеть от способности организации принимать новых членов, следует из итогового заявления Совета Европы по Украине, Молдавии и Грузии.

«Продвижение каждой страны в направлении Европейского союза будет зависеть только от ее индивидуальных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев и способности ЕС принимать новых членов», — решили европейские политики.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе после начала военных действий России 24 февраля. Ее примеру в начале марта последовали Молдавия и Грузия.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в члены ЕС. При этом организация потребовала от властей усилить борьбу с коррупцией и олигархами, реформировать законодательство в отношении меньшинств.

Через пять дней депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов. Они призвали оперативно дать этот статус Грузии, но сначала страна должна провести необходимые реформы. На саммите ЕС в Брюсселе решил предоставить статус кандидатов Украине и Моладвии, а Грузию обозначить как страну с европейской перспективой.

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Параллельно с саммитом в Брюсселе прошла встреча ЕС и Западных Балкан на высшем уровне. Евросоюз выразил приверженность перспективам членства в ЕС для региона и призвал ускорить процесс присоединения. При этом организация указала на то, что Сербия должна достичь нормализации отношений с непризнанным Косово, а Босния и Герцеговина — завершить конституционную и избирательную реформу.

Политики не смогли договориться о запуске переговоров о вступлении в ЕС ни с Северной Македонией (статус кандидата в члены ЕС с 2005 года), ни с Албанией (с 2014 года).

Премьер-министр Албании Эди Рама назвал процедуру расширения Евросоюза «жульническим» процессом, поскольку 26 стран не смогли снять вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии.