Минцифры продлило прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от призыва

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
Швейцарский футболист покончил с собой в 27 лет Спорт, 21:40
Глава «Росатома» предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС Политика, 21:38
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 21:32
Законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой расширили новыми запретами Политика, 21:31
Молдавия получит €100 млн на борьбу с энергетическим кризисом Политика, 21:27
ЦБ объяснил, кому можно вывозить за рубеж наличную валюту свыше $10 тыс. Финансы, 21:26
Англичане повторили рекорд. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 21:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:22
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 21:09
СК назвал возможную причину пожара у трех вокзалов в Москве Общество, 21:04
Голландцы начали ЧМ победой над лучшей командой Африки Спорт, 21:02
Цены на нефть Brent резко развернулись после заявления Саудовской Аравии Инвестиции, 20:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:50
Стартапу с российскими корнями отменили победу в европейском конкурсе Технологии и медиа, 20:50
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Минцифры продлило прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от призыва

Минцифры: ИТ-компании могут подать заявки на отсрочку от призыва до полуночи 24 ноября
Компании смогут подать заявки на отсрочку от призыва для сотрудников до 23:59 мск 23 ноября. В Минцифры отметили, что окончательное решение принимает Минобороны
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минцифры формирует дополнительный список сотрудников ИТ-компаний, которым работодатели просят предоставить отсрочку от призыва, сообщается на сайте министерства.

«Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — объяснили решение в министерстве.

Заявки будут принимать до 23:59 мск 23 ноября. Окончательное решение о предоставлении отсрочки остается за Минобороны, отметили в Минцифры.

Изначально заявки на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва принимались с 2 по 11 августа.

Осенний призыв начался в России 1 ноября, он продлится до 31 декабря. Призвать в армию планируется 120 тыс. человек. В этом году призыв начался на месяц позже, чем обычно.

После объявления частичной мобилизации в сентябре Минцифры объявило о возможности получить отсрочку для специалистов из сфер ИТ, связи и медиа. В ведомстве пояснили, что это должно позволить обеспечить устойчивую работу объектов критической инфраструктуры и гарантировать стабильную работу цифровых сервисов. Отсрочку пообещали только тем специалистам, которые работают в аккредитованных ИТ-компаниях.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался о завершении мобилизационных мероприятий, военкоматы продолжают набор за счет приема добровольцев и контрактников.

Читайте на РБК Pro
Фото: J. A. Hampton / Getty Images Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
Фото: Yuya Shino / Reuters Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии
Фото: Yuriko Nakao / Reuters «Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Фото: Shutterstock «Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Сколько сладостей можно есть в день
Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Йога и боевые искусства: как Роберт Дауни-младший поборол зависимость
Фото: Unsplash Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь
Фото: TT News Agency / Reuters Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь

16 ноября сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации был закрыт. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку. Кроме того, из воинских частей вернули 65 ошибочно мобилизованных специалистов.

Теги
Минцифры осенний призыв ИТ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Военкомат отпустил призванного айтишника с отсрочкой от мобилизации
Политика
Минцифры закроет для айтишников сервис подачи заявлений на отсрочку
Политика
Шадаев усомнился в расширении категории для отсрочек по мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter