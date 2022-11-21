Минцифры: ИТ-компании могут подать заявки на отсрочку от призыва до полуночи 24 ноября

Минцифры продлило прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от призыва

Компании смогут подать заявки на отсрочку от призыва для сотрудников до 23:59 мск 23 ноября. В Минцифры отметили, что окончательное решение принимает Минобороны

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минцифры формирует дополнительный список сотрудников ИТ-компаний, которым работодатели просят предоставить отсрочку от призыва, сообщается на сайте министерства.

«Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — объяснили решение в министерстве.

Заявки будут принимать до 23:59 мск 23 ноября. Окончательное решение о предоставлении отсрочки остается за Минобороны, отметили в Минцифры.

Изначально заявки на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва принимались с 2 по 11 августа.

Осенний призыв начался в России 1 ноября, он продлится до 31 декабря. Призвать в армию планируется 120 тыс. человек. В этом году призыв начался на месяц позже, чем обычно.

После объявления частичной мобилизации в сентябре Минцифры объявило о возможности получить отсрочку для специалистов из сфер ИТ, связи и медиа. В ведомстве пояснили, что это должно позволить обеспечить устойчивую работу объектов критической инфраструктуры и гарантировать стабильную работу цифровых сервисов. Отсрочку пообещали только тем специалистам, которые работают в аккредитованных ИТ-компаниях.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался о завершении мобилизационных мероприятий, военкоматы продолжают набор за счет приема добровольцев и контрактников.

16 ноября сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации был закрыт. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку. Кроме того, из воинских частей вернули 65 ошибочно мобилизованных специалистов.