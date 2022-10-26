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Депутат сообщила о новых категориях для отсрочки от мобилизации

Останина: Минобороны решило не мобилизовать отцов двух детей при беременности супруги
Останина попросила освободить от призыва отцов двоих детей с беременными женами неделей ранее. По ее словам, Минобороны приняло поправки в директивы Генштаба, но попросило не настаивать на принятии поправок в закон о мобилизации
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Минобороны приняло изменения в директивы Генштаба и освободило отцов двоих детей, чьи жены на 22-й и более неделе беременности, как и отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей, от частичной мобилизации. В то же время ведомство попросило депутатов не настаивать на принятии поправок в закон о мобилизации до окончания спецоперации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от КПРФ Нина Останина, передает ТАСС.

По ее словам, после принятия поправок в директивы Генштаба замминистра обороны Николай Панков попросил ее не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон о мобилизации, поскольку директива действует до окончания СВО.

«Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне (Андрей Картаполов. — РБК) уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», — подчеркнула депутат.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». В рамках мобилизации Минобороны планировало призвать не более 300 тыс. резервистов.

13 октября Картаполов заявил, что Министерство обороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки от мобилизации и добавило в группу не подлежащих призыву отцов с тремя детьми до 16 лет (ранее это предписывалось в отношении отцов четверых детей). Спустя неделю Останина попросила освободить от призыва по частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности жен которых составляет более 22 недель.

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После этого суды начали применять указания Минобороны об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Так, 24 октября в Красноярском крае решили вернуть мобилизованного отца троих детей домой, сообщала РБК супруга мобилизованного Романа Гераськина Мария. Время возвращения супруга, как уточнила женщина, зависит от подготовки документов. 26 октября она уточнила РБК, что ей до сих пор не отправили документы по возвращению мужа, делом занимаются военная прокуратура, прокурор и Следственный комитет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
частичная мобилизация отец Дети инвалиды
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