Минцифры закроет для айтишников сервис подачи заявлений на отсрочку

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Минцифры 16 ноября закроет сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников ИТ-компаний и телеком-операторов на «Госуслугах», сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

По его словам, около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку. Вернуть из воинских частей удалось 65 ошибочно мобилизованных специалистов.

Минцифры объявило о возможности получить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов сфер ИТ, связи и медиа 23 сентября, спустя два дня после ее объявления. В ведомстве заявили, что это должно обеспечить устойчивое функционирование объектов критической инфраструктуры, гарантировать стабильную работу цифровых сервисов и стимулировать появление новых российских разработок. Отсрочку Минцифры гарантировало не всем ИТ-специалистам, а лишь тем, кто работает в аккредитованных в этой сфере компаниях. После этого форма для подачи заявления на отсрочку появилась на сайте «Госуслуги». Кроме того, на этой же платформе появился сервис для обжалования повесток.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался о завершении мобилизационных мероприятий, военкоматы продолжают набор за счет добровольцев и контрактников.