В Алтайском крае соберут данные о не получивших выплаты мобилизованных

В Сети ранее распространилась запись с жалобами алтайских мобилизованных на отсутствие обучения, выплат и качество обмундирования. Власти заявили, что все мобилизованные от региона получили выплаты по спискам от военкоматов

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

По 100 тыс. руб. получили все мобилизованные и добровольцы от Алтайского края, указанные в списках военкоматов, сообщили в правительстве региона, передает Altapress.

В минсоцзащиты региона попросили передать информацию о тех военнослужащих, кто эти выплаты до сих пор не получил. Правительство края пообещало направить представителей в Оренбургскую область, где сейчас находятся мобилизованные.

Видеообращение с жалобами мобилизованных к губернатору ранее опубликовал телеграм-канал Readovka. На кадрах шестеро мужчин в военной форме, у четверых лица полностью или частично скрыты. Они сообщили, что представляют «21-ю бригаду пехоты», часть из них — мобилизованные, часть — добровольцы. Военные пожаловались на выданную форму, пригодную, по их словам, «только под танками в грязи копаться».

Он добавил, что мобилизованные и добровольцы находятся на обучении третью неделю, за это время им только показали наложение жгута, обучение тактике ведется добровольно без автоматов, сборка и разборка оружия не производилась. Мужчина обратился к губернатору Алтайского края Виктору Потенко, указав, что половина военных не получили обещанную губернаторскую выплату. Он также попросил губернатора закупить для военных приборы ночного видения, дроны и тепловизоры, назвав это оборудование «первой необходимостью на поле боя». Военнослужащий призвал начать обучение использованию этой техники до отправки к линии соприкосновения.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Спустя неделю он сообщил о наличии ошибок при проведении призыва и потребовал их исправить: «Возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь».

«По всем этим случаям будет проведено разбирательство и принято необходимое решение, в том числе и кадровое», — пообещал в беседе с РБК экс-замминистра обороны, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

О завершении частичной мобилизации объявили 28 октября, однако соответствующий указ президента не был опубликован. Путин позже говорил, что «точка поставлена» и мобилизация завершена.