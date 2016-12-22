«Коммерсантъ» рассказал о сомнениях регионов в исполнимости нацпроектов

Главные препятствия — недостаток финансирования и слабая связь критериев, по которым будет оцениваться их выполнение, с глобальными целями нацпроектов, считают региональные власти

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Российские регионы предложат Госсовету сократить число контрольных показателей «верхнего уровня», предусмотренных национальными проектами, в семь раз — со 115 до 22, выяснил «Коммерсантъ». Региональные власти также критикуют нацпроекты за слабую связь установленных критериев исполнимости и их глобальных целей.

Замечания регионов к нацпроектам изложены в докладе, ​который к заседанию 23 ноября подготовила рабочая группа Госсовета (копия доклада есть в распоряжении издания). Госсовет — совещательный орган при президенте России, в состав которого входят преимущественно главы субъектов Федерации. Его основная функция — обеспечивать согласованную работу органов государственной власти и регионов.

Задачей подготовленного рабочей группой доклада была также оценка исполнимости каждого из нацпроектов. Один из них — национальный проект «Жилье» — был признан регионами неисполнимым с учетом выделенного на него финансирования. Еще четыре нацпроекта — цифровая экономика, наука, культура и поддержка экспорта — признаны исполнимыми.

Оценка исполнимости остальных нацпроектов (всего их 13, включая комплексный план развития магистральной инфраструктуры) прямо в документе не приводится. «Коммерсантъ», тем не менее, отмечает, что мнение региональных властей в отношении нацпроекта по экологии «скорее положительное», а нацпроекты по производительности труда и по поддержке малого и среднего предпринимательства «критикуются в форме, предполагающей несогласие с самой идеей и ее непонимание».

В частности, рассчитывать на увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП стоит не ранее чем через 10–20 лет, указывают авторы документа, а первые мероприятия нацпроекта могут сказаться только через год-два после 2024 года. ​

Однако самая большая часть претензий регионов связана с финансированием. Губернаторы опасаются, что расхождение в финансировании нацпроектов и паспортах и реально заложенное в бюджете до 2021 года приведет к необходимости дофинансировать исполнение нацпроектов из региональных бюджетов в объеме большем, чем предусмотрено сейчас, отмечает «Коммерсантъ». Есть в проектах и системное несоответствие установленных нормативов исполнимости и глобальных целей нацпроектов — особенно в проектах по образованию и здравоохранению.

Среди других возражений регионов — указания на отсутствие нормативно-правовой базы и на то, что цели национальных проектов не связаны между собой.

В докладе также перечислены возможные риски, которые могут помешать их воплощению. Например, в качестве одного из рисков для реализации национального проекта по доступному жилью на Камчатке приводится сейсмическая активность в регионе. Другим риском (угрожающим не только напроекту по доступному жилью, но и другим нацпроектам) может стать то, что высокая строительная активность с высокой вероятностью приведет к дефициту строительных материалов, а также скажется на рынке труда.

Счетная палата ранее выявила, что указанные в нацпроектах расходы значительно превышают средства, заложенные на них в бюджете. Общая сумма расходов федерального бюджета по паспортам 13 нацпроектов составляет 14,91 трлн руб. за шесть лет. Однако в федеральном бюджете учтены не все ресурсы. Расхождение составляет 1,2 трлн руб. в 2019–2021 годах.

Глава Минфина Антон Силуанов в середине октября отмечал, что профильные ведомства до сих пор не представили предложения о финансировании всех нацпроектов и о соответствующем распределении средств по регионам.