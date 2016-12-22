Минфин рассказал о проблеме с финансированием майского указа Путина

Профильные ведомства до сих пор не представили предложения о финансировании всех нацпроектов, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Это говорит об «очень низкой дисциплине» чиновников, считает он

Антон Силуанов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Профильные ведомства пока не представили полностью предложения о финансировании нацпроектов из майского указа и о соответствующем распределении средств по регионам. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передал корреспондент РБК.

Ведомства должны были до 20 октября представить в правительство предложения о резервах, которые следует создать в рамках финансирования нацпроектов, и их распределении по регионам. «Сейчас, как выясняется, возникает проблема. Очень низкая дисциплина у нас в ведомствах творится, и по целому ряду проектов такие распределения не готовы. Будем разбираться», — рассказал Силуанов.

При обсуждении нацпроектов чиновники проговаривали, какие отрасли и направления следует профинансировать, подчеркнул первый вице-премьер. «Странно сейчас получается, что ведомства не готовы дать такие предложения», — указал он.

Силуанов также анонсировал поправки в законодательство, которые позволят оперативнее распределять финансирование. ​«Есть договоренность с нашей думской фракцией о том, что в следующем году нам дадут возможность более оперативно работать с деньгами нацпроектов, а именно перераспределять [средства] между нацпроектами без внесения изменений в закон, но естественно, с соблюдением процедур парламентского контроля. Мы будем просить [аналогичную возможность распределять средства] между регионами. Первый год реализации нацпроектов, огромный объем средств на эти цели будет направляться. С тем чтобы нам не связывать руки, это было бы хорошее предложение», — отметил Силуанов.

Счетная палата ранее выявила, что указанные в нацпроектах расходы значительно превышают средства, заложенные на них в бюджете. Общая сумма расходов федерального бюджета по паспортам 13 нацпроектов (включая комплексный план развития магистральной инфраструктуры) составляет 14,91 трлн руб. за шесть лет. Однако в федеральном бюджете учтены не все ресурсы. Расхождение составляет 1,2 трлн руб. в 2019–2021 годах.

Нехватку могут компенсировать, перераспределив средства из других статей или сократив расходы на нацпроекты, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он также предупредил об отсутствии четкой методики оценки результатов нацпроектов, что «создает риски принятия неадекватных или несвоевременных решений».

Правительство может уменьшить стоимость нацпроектов и внести изменения в проект бюджета ко второму чтению, сообщал ранее РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. Основная проблема, по его словам, в том, что одни и те же мероприятия часто дублируют друг друга в разных программах.

Нацпроекты подготовлены в соответствии с целями до 2024 года, которые определил в майском указе президент Владимир Путин. Это программы по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство утвердило план развития магистральной инфраструктуры (расходы на него составят 6,3 трлн руб. за шесть лет).