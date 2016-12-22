Правительство за три года направит на нацпроекты более 5,5 трлн руб.

Правительство намерено выделить на реализацию нацпроектов в 2019–2021 годах более 5,5 трлн руб., объявил премьер Дмитрий Медведев. Больше всего средств направят на социальную сферу и улучшение качества жизни

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство планирует направить на финансирование национальных проектов и развитие инфраструктуры в ближайшие три года более 5,5 трлн руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства, на котором рассматривался проект Основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года.

«На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн руб.», — заявил Медведев, отметив, что эти средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы.

На развитие цифровой экономики правительство намерено выделить порядка 415 млрд руб., на достижение целей по повышению производительности труда — около 21 млрд руб., на поддержку несырьевого экспорта — 271,5 млрд руб., на помощь малому и среднему бизнесу — 136 млрд руб. Всего на экономические направления нацпроектов предусмотрено в целом около 845 млрд руб.

«Еще практически 1,5 трлн руб. мы направим на создание современной инфраструктуры, в том числе на строительство и ремонт автомобильных дорог», — добавил Медведев.

Финансирование национального проекта в образовании составит порядка 350 млрд руб., в жилищном строительстве — около 320 млрд руб. «В общей сложности более 400 млрд руб. мы выделяем для национальных проектов в сфере науки, экологии и культуры», — добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что самой большой статьей расходов в рамках нацпроектов станет социальная сфера и повышение качества жизни. На проекты в демографии и здравоохранении в ближайшие три года будет выделено более 2,2 трлн руб., добавил Медведев. «Таким образом, социальной блок — один из самых объемных и важных блоков в рамках основных направлений деятельности правительства», — сообщил глава правительства.

«Для того чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития, будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в год», — уточнил премьер. Первый отчет об итогах работы правительства в 2018 году премьер планирует рассмотреть в начале марта 2019 года.

Окончательная редакция основных направлений деятельности правительства до 2024 года должна быть подготовлена до 1 октября. «До 1 октября этот документ в соответствии с майским указом президента должен быть представлен мне на утверждение», — указал премьер.

Как писал РБК, ОНДП включают 15 направлений. В них содержатся целевые показатели по 15 направлениям. Часть из них совпадает с нацпроектами (например, «Демография», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда»), а часть носит более углубленный характер (в частности, «Общеобразовательная школа», «Жилищная политика и рынок жилья», «Дальний Восток»).