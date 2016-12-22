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Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов
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Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов
Политика, 21:18
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Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов
По мнению президента, при реализации национальных проектов нельзя работать как обычно. Путин также отметил важность регионов в этой задаче и поручил кабинету министров детализировать нацпроекты с учетом их роли
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Владимир Путин обратился к правительству с призывом «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов. Об этом глава государства заявил на ​заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходит в Кремле. Слова президента приводит ТАСС.

По мнению Путина, при реализации нацпроектов чиновникам нельзя «работать как обычно», они должны понимать важность поставленных задач, так как от результатов зависит благополучие России.​

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Российский лидер также поручил кабинету министров «детализировать проекты с четким региональным измерением», так как успех нацпроектов зависит во многом именно от регионов. В то же время Путин отметил, что нельзя перекладывать на регионы ответственность за выполнение программ и спускать им планы и показатели по разнарядке.

По словам Путина, каждый субъект России должен видеть «свое место в программе развития» и понимать свои задачи, в том числе какие ресурсы нужно привлечь, как выстроить бюджетную политику и на какую федеральную поддержку можно было бы «опереться».

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Эти вопросы глава государства предложил поднять до конца года на специальном совещании.

Президент также призвал руководителей компаний с госучастием предоставить предложения о том, какой вклад они могут сделать в реализацию национальных проектов. Путин отдельно упомянул ВЭБ, «Газпром», «Ростех», «Ростелеком» и «Роснефть», назвав их участие обязательным.

Частный бизнес глава государства назвал партнером в этой задаче, но отметил, что власти не должны заставлять бизнесменов инвестировать в те или иные проекты, а лишь предлагать им варианты.​

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Национальные проекты были определены в соответствии с майским указом Владимира Путина и целями, заложенными в документе до 2024 года. Проекты касаются 12 направлений: демография, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, производительность труда и поддержка занятости, наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика, культура, международная кооперация и экспорт.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Владимир Путин , нацпроекты
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