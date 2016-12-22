Кудрин сообщил о расхождении в финансировании нацпроектов на 1 трлн руб.

Счетная палата пришла к выводу, что расходы на нацпроекты в паспортах самих программ значительно превышают средства, заложенные на них в бюджете. Расхождение составляет свыше 1 трлн руб. в следующие три года, заявил Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы заложено недостаточно средств на реализацию национальных проектов в сравнении с паспортами самих проектов. Расхождение составляет почти 1,2 трлн руб. в течение трех лет, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. РБК следил за трансляцией заседания.

«На задачи, связанные с реализацией национальных проектов, за шесть лет из федерального бюджета будет потрачено 14,91 трлн руб. Это запланировано в паспортах национальных проектов, если считать тринадцатым национальным проектом комплексный план развития магистральной инфраструктуры», — сказал Кудрин. По его словам, расходы вместе с внебюджетными и региональными бюджетами оцениваются в 27,2 трлн руб.

«Вместе с тем в федеральном бюджете пока не все эти ресурсы учтены. Расхождение пока составляет, даже учитывая все нераспределенные средства в размере 425 млрд руб., 200 млрд руб. на 2019 год и на три года — 1,2 трлн руб.», — отметил председатель Счетной палаты.

В заключении Счетной палаты на проект бюджета уточняется, что в 2019 году расхождение составит 185,3 млрд. руб., а в 2020-м — 334,3 млрд руб. В 2021 году средства, указанные в паспортах нацпроектов, превысят расходы, заложенные на них в бюджете, на 656,4 млрд руб.

Кудрин подчеркнул, что правительство продолжает работу над нацпроектами, и предположил, что недостающие средства в федеральном бюджете могут быть перераспределены из других статей. Еще один вариант — сокращение расходов на нацпроекты, следует из слов Кудрина.«Мы знаем, что продолжается работа по нацпроектам, и или из каких-то базовых расходов федерального бюджета будут перераспределены на нацпроекты дополнительные ресурсы, или паспорта нацпроектов будут скорректированы в пользу уменьшения», — сказал глава Счетной палаты.

РБК направил запрос в Минфин.

Аудиторское ведомство обеспокоено и отсутствием сведений об организации статистического наблюдения за результатами достижения задач, предусмотренных в майском указе президента. «Низкое качество определения результатов и показателей создает риски принятия неадекватных или несвоевременных решений по ходу реализации национальных проектов», — отмечали аудиторы. Сам Кудрин указывал, что 65% показателей из паспортов нацпроектов «статистически не наблюдаемы».

Майский указ президента поставил национальные цели и стратегические задачи развития России на период до 2024 года. Для их достижения правительство разработало нацпроекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство утвердило план развития магистральной инфраструктуры (расходы на него составят 6,3 трлн руб. за шесть лет).