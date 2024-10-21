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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Одной из целей нападения Зеленский называл создание «буферной зоны»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось создать «буферную зону» на территории Курской области, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Ранее он называл создание такой зоны одной из целей проводимой ВСУ «операции».

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — написал Зеленский.

По его словам, в настоящее время бойцы ВСУ продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов 14 октября сообщил, что около половины территории, занятой украинскими силами в Курской области, было освобождено.

Президент России Владимир Путин говорил, что ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, однако цели «они не достигли». Также российский лидер отмечал, что после провала украинской операции в Курской области Киев захочет начать переговоры.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее говорил, что с учетом «авантюры» в Курской области сейчас о переговорах речи не идет, в то же время мирные предложения, которые в июне озвучил президент, не аннулированы. Они включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия.

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Владимир Зеленский ВСУ Курская область буферная зона Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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