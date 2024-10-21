Боец «Ахмата» назвал бои в Курской области рекордными по сложности
Бои в Курской области побили рекорды по уровню сложности относительно других направлений военной операции на Украине, заявил ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Курская область побила рекорды по сложности», — сказал Аид, отметив, что в начале у бойцов спецназа не было времени даже на сон и еду.
По словам Аида, его группа участвовала в боевых действиях в Волчанске (Харьковская область), Белогоровке (ЛНР), Серебрянском лесничестве, и там интенсивность боев была ниже, чем в Курской области.
Бои в Курской области идут с 6 августа. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов 14 октября сообщил, что около половины территории, занятой украинскими силами в Курской области, было освобождено.
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